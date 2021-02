Frank Kudelka, entrenador de Newell’s, atendió a los medios en la previa del encuentro ante Boca, por la segunda fecha de la Copa de la Liga, y aseguró: “No estoy encontrando el equipo que tuvimos”.

“No tengo confirmado todavía el equipo para enfrentar a Boca. Cristaldo hoy está en situación de ámbito kinésico y médico. No lo vamos a tener en cuenta para el domingo. Más allá de pensar en Boca, tenemos que mejorar nosotros. Ante Vélez no fue un partido con grandes situaciones. Tenemos que mejorar la posesión, ser más punzantes y tener más profundidad. Estamos en busca de la regularidad. No estoy encontrando el equipo que tuvimos. Hoy no estamos encontrando esa presión alta y esa agresividad por afuera que teníamos antes con Palacios y Leal, por ejemplo. Pero estamos trabajando para volver a ese nivel. Yo quiero ganar absolutamente siempre”, declaró.

Por otra parte, el técnico analizó el mercado de pases de La Lepra. “El club ha hecho una increíble gestión de la mano de Sebastián Peratta para tratar de armar lo mejor posible. Fue una gestión profunda y me encuentro a la par y lo valoro. Hubo muchas negociaciones que se truncaron razonablemente por lo económico. Ahora entra mi parte: los tiempos míos. Se lesiona Escobar, dónde había muchas esperanzas, y todavía no dispongo de Lema y Cristaldo. Hay que afrontar lo que viene. Estoy esperanzado por lo que viene. Estamos en la búsqueda de poder mixturar la juventud con la experiencia. Está la sensación de que se hizo un buen mercado de pases y ahora depende de que yo lo pueda ensamblar dentro de la cancha”, manifestó.

Sobre la suplencia de Maxi Rodríguez

“En Maxi Rodríguez siempre hay una alta consideración juegue o no juegue. La calidad está intacta, pero ineludiblemente hay situaciones en las que el equipo tiene que componerse en otras facetas. Nadie tiene lo que nos da él”, explicó el entrenador.

Al parecer, la Fiera arrancaría otra vez desde el banco, ya que el equipo que probó en las prácticas el técnico formó con: Aguerre; Llano, Capasso, Cabral y Bíttolo; Rivero, Fernández, Formica; Marcioni, Scocco y Cabrera.

Fuente: Noticias Liga Profesional de Fútbol