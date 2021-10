Rosario Central ya casi no tiene margen de error si quiere lograr el objetivo de clasificar a los certámenes internacionales del próximo año. Y este viernes a las 16.45 hs ante Patronato en el Gigante de Arroyito será una buena oportunidad para regresar al triunfo luego de tres partidos y recortar distancia con los últimos que estarían entrando a las Copas.

Para el encuentro con el conjunto entrerriano, el DT Cristian “Kily” González incluyó a varios futbolistas que retornan de diferentes dolencias. Uno de ellos es Gastón Ávila, el defensor que recuperará su lugar en la zaga central luego de ausentarse en los últimos tres cotejos.

Otros dos que están de vuelta son Emiliano Vecchio y el uruguayo Diego Zabala, aunque ninguno tiene asegurado que sea titular frente al Patrón.

Los convocados de Rosario Central para recibir a Patronato. (@RosarioCentral)

Finalmente, quien también estará conformando el banco de suplentes es Lucas Gamba. El delantero aún no está al 100% físicamente y se especulaba con que el entrenador no lo citaría para preservarlo y que llegue en óptimas condiciones al duelo del martes con Platense, pero sorprendió al tenerlo en cuenta en la lista.

En tanto, Lucas Martínez Dupuy será el único que no estará disponible para esta fecha 16 de la Liga Profesional. El joven atacante estuvo en España participando de unos amistosos con el seleccionado mexicano Sub 21 y tuvo problemas con uno de los vuelos que lo traía de regreso al país, por lo que el Kily no podrá contar con él para este juego.

Los convocados de Rosario Central para recibir a Patronato

Jorge Broun, Juan Pablo Romero, Nicolás Ferreyra, Gastón Ávila, Facundo Almada, Ricardo Garay, Fernando Torrent, Damián Martínez, Lautaro Blanco, Leandro Desábato, Emmanuel Ojeda, Rafael Sangiovani, Francesco Lo Celso, Michael Covea, Emiliano Vecchio, Diego Zabala, Luciano Ferreyra, Gino Infantino, Alan Marinelli, Lucas Gamba, Marco Ruben e Ignacio Russo.

La probable formación de Rosario Central para enfrentar a Patronato

Jorge Broun; Damián Martínez, Nicolás Ferreyra, Gastón Ávila, Lautaro Blanco; Leandro Desábato, Emmanuel Ojeda; Alan Marinelli, Michael Covea, Gino Infantino; Marco Ruben.