El DT de Rosario Central, Cristian González, atendió de manera virtual a la prensa este jueves en la previa del viaje a Córdoba para enfrentar al líder Talleres, el sábado a partir de la 15.45. El entrenador Canalla habló del presente del equipo, de las ausencias y de su continuidad después de diciembre, entre otros temas.

“Vamos a enfrentar a uno de los mejores equipos del campeonato, no solo por su posición en la tabla, sino también por su juego. Nos estamos preparando pero también nos enfocamos en hacer bien nuestro trabajo”, comenzó refiriéndose al próximo rival.

Consultado por la cantidad de bajas que sufre el equipo, el “Kily” aseguró que “estamos en una situación complicada. Hemos perdido jugadores muy importantes para el equipo. Es un gran desafío para quien le toque jugar, esta tan buscada competencia interna que quiero que tenga el plantel. Quienes entren tienen que estar a la altura”.

El delantero Lucas Gamba es uno de los ausentes en Rosario Central por lesión. (Fotobaires) Fotobaires

“Tuvimos que convocar chicos de reserva para completar el banco. Ante Talleres viajaremos solo con 20 concentrados”, se lamentó el ex futbolista con pasado en el conjunto de Arroyito, Boca y San Lorenzo.

Con respecto al armado del equipo para el sábado, dijo que “tanto Nicolás Ferreyra como Francesco Lo Celso son opciones que tenemos para reemplazar a Ávila y Covea. Mañana volveremos a hacer pruebas y definiré quienes irán desde el arranque”.

En cuanto a la parte delantera, el rosarino de 47 años aseguró que “aún tengo la duda en la delantera, si irá Martínez Dupuy o Marinelli. Luca puede ayudarnos a que los centrales de Talleres no suban tanto, y Alan nos aporta la velocidad y dinámica por las bandas”.

El volante venezolano Michael Covea dio positivo de Coronavirus y tampoco estará presente en Rosario Central para enfrentar a Talleres. (@RosarioCentral) @RosarioCentral

“Somos un equipo que en muchos partidos logramos generar chances claras de gol en los primeros minutos. Luego, si no concretamos, sentimos el gasto físico y nos cuesta y en ocasiones sufrimos. Hablamos esto para corregirlo”, expresó acerca del desempeño de sus dirigidos en la presente Liga Profesional de Fútbol.

Sobre si seguirá el año próximo en el cargo, el ex Zaragoza, Valencia e Inter manifestó que “hay comentarios sobre mi continuidad, pero aún no hay nada concreto. Si buscamos respaldar este proyecto, hay que tomar decisiones, sobre todo pensando en el armado del plantel, no esperar hasta diciembre para reforzarnos”.

Para finalizar, el Kily dejó entrever sus ganas de mantener un plan deportivo. “Los proyectos son muy buenos, pero hay que respaldarlos con resultados. A la gente de Central solo le importa ganar. Tenemos un funcionamiento que va mejorando, pero hay que reforzarnos. El ejemplo fue lo que pasó con la doble competencia”, cerró.

Los ausentes en Rosario Central

Gastón Ávila (lesión)

Lucas Gamba (lesión)

Emiliano Vecchio (lesión)

Milton Caraglio (lesión)

Michael Covea (coronavirus)

Ricardo Garay (contacto estrecho)

La posible formación de Rosario Central para enfrentar a Talleres

Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Almada, Nicolás Ferreyra, Lautaro Blanco; Diego Zabala, Emmanuel Ojeda, Luciano Ferreyra, Francesco Lo Celso; Marco Ruben y Luca Martínez Dupuy.