Justicia por Candelaria: su madre convocó a una movilización y exigió que “los fiscales se muevan”

Este lunes 13 de febrero a las 20 horas se realizará una marcha para seguir exigiendo justicia por la muerte de Candelaria, la pequeña de Rosario, que murió en Navidad producto de una bala perdida.

Micaela, su madre, es quién convoca a la comunidad para que los acompañen durante la movilización que se realizará frente a la sede de Gobernación, cuya consigna será: “Iluminamos la política santafesina”. Vale recordar que una bala perdida impactó en la menor el 25 de diciembre, mientras festejaba Navidad afuera de su casa en Iriondo al 3900, y hasta el momento no hay detenidos ni sospechosos.

Habrá una movilización pidiendo justicia por la muerte de Candelaria en Rosario. Foto: Rosario3

“Todavía no hay respuestas”, remarcó Micaela y exigió “que los fiscales se muevan”. Al mismo tiempo, en diálogo con Radiópolis, la mujer cuestionó el no accionar del Gobierno de Santa Fe y remarcó que “ya no se puede vivir más así”.

Al mismo tiempo, insistió: “La marcha es para manifestarnos por todos los proyectos que presentamos y no obtuvimos respuesta, por las leyes que sabemos que se otorgaron y no las están poniendo en funcionamiento”.

¿CÓMO FUE EL HECHO QUE TERMINÓ CON LA PEQUEÑA CANDELARIA MUERTA?

Pasada la medianoche del sábado 24 de diciembre, Candelaria y su familia salieron a festejar Navidad en la vereda de su domicilio, en la zona de Iriondo al 3900, barrio Alvear. Entre los ruidos de la pirotecnia nadie advirtió el sonido particular de un arma de fuego; por eso cuando su tío la vio en el suelo lo primero que pensó fue que se había tropezado.

Fue cuando quiso levantarla que se dio cuenta de que la nena estaba bañada de sangre. La llevaron de urgencia al Sanatorio de la Mujer y allí detectaron que era una herida de bala en la cabeza y que había ingresado con muerte cerebral. Con un cuadro completamente irreversible, los padres de Candelaria hicieron de la tragedia un acto de amor y donaron los órganos.

El hecho produjo bronca y congoja en el barrio, que aún busca al responsable de este crimen absurdo. “Hoy nos toca despedirte, nuestra dulce Cande. Hay muchas preguntas en nuestra cabeza y no podemos responder el por qué. Simplemente, recordar todos los momentos compartidos, el verte crecer desde tan pequeñita hasta que cumpliste tus 5 añitos”, publicaron desde la cuenta del jardín de infantes Sapo Pepe al que la chiquita asistía.