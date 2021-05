Hace tan solo unos días atrás, en el acto oficial de Gobernación por el 25 de mayo, la cantautora rosarina Evelina Sanzo presentó una versión del Himno Nacional inclusiva y feminista. La presentación generó gran revuelo debido a la nueva “versión”, tanto que el partido “Juntos por el Cambio” repudió los echos.

Algunas de las palabras agregadas o modificadas del himno fueron: “Y los libres del mundo responden” se repite con la mención de “y las libres del mundo responden ¡Al gran Pueblo Argentino salud!”. Incluso, en la segunda estrofa, la “coronación” cierra con “o juremos con gloria vivir”.

Estas palabras generaron una catarata de críticas, algunas buenas y otras no tanto, a tal punto que el partido “Juntos por el Cambio” expresó su “enérgico repudio” a los cambios efectuados al Himno Nacional.

Sobre esto, el diputado Federico Angelini dijo: “Mínimamente, esperamos que el Gobierno pida disculpas por haberse querido apropiar nuevamente de un símbolo patrio, avalando la modificación de dos de estrofas del Himno”.

Además, el funcionario agregó que acompañará el Proyecto de Declaración que se presentó por su par de Buenos Aires, Hernán Berisso, para expresar el “enérgico repudio” al cambio en la letra del Himno que se presentó en un acto oficial encabezado por el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti.

“Sería bueno que estas actitudes, propias del Kirchnerismo o líderes populistas que no dudan en cometer atropellos institucionales, no se copien en Santa Fe; los símbolos patrios no están sujetos a cambios, quites o agregados de acuerdo al gusto de cada gobierno o intérprete”, consideró.