A pura emoción: un cordobés cantará el himno nacional en el partido de Argentina-Panamá

El artista cordobés Ariel Ardit tendrá el honor de entonar el himno nacional argentino por tercera vez frente a los jugadores de la selección. El cantante se enteró a través de la televisión y luego, lo llamaron para confirmar la cita. El partido se jugará el jueves y abrirá la fecha de amistosos.

El cantante de tango ya se prepara para viajar a Buenos Aires. El arribo será este jueves, en un encuentro que celebrará la vuelta a la cancha de la selección, luego de ganar la Copa del Mundo.

CÓMO LLEGÓ A CANTAR EL HIMNO FRENTE A LA SELECCIÓN

El diálogo con Cadena 3, el artista dijo que tuvo “la oportunidad de cantar en Argentina-Uruguay en las Eliminatorias Sudamericanas y me volvieron a llamar para Argentina-Perú, unos días después, y fue una experiencia única”.

Ardit dio detalles de cómo se enteró de esta noticia y expresó que le “confirmaron mientras venía manejando; me enteré primero por televisión y después por Diego Turnes, que es mi contacto y mi amigo, quien es mi contacto con AFA”, señaló.

“A mí se me había ocurrido cuando propuse esto en 2013, quería cantarle a los jugadores a capella. La gente cantaba la parte instrumental del himno y se desvirtuaba la letra; yo dije que perdía sentido y emotividad no cantar la letra. Así, propuse hacerlo a capella y el efecto a la gente le gustó más y creo que es por eso que me vuelven a llamar”.

Invadido por la emoción de saber que verá a la selección concluyó diciendo: “Para mí el hecho de cantarle el himno a los jugadores mirándolos de frente, vale mucho más que una foto”.