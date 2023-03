Un Estadio Arena y un Bum Bum de exportación: los grandes proyectos de Carli Jiménez

El reconocido productor cordobés, Carli Jiménez, no para de dar buenas noticias. Luego de anunciar el regreso de La Mona a los escenario cordobeses, el empresario visitó el programa “Stalkeo”, de la ciudad, y sacó a la luz los proyectos que tendrá para este año.

Carli, es el creador de la productora “Universo Jiménez”, también tiene a su mando el Festival Bum Bum, El Museo Bar y es representante de su padre, el cuartetero más popular de Córdoba, La Mona Jiménez.

UN ESTADIO ARENA PARA SACAR EL VACÍO QUE DEJÓ EL ORFEO

En diálogo con la conductora del programa, Jiménez confirmó que estaba predispuesto a comprar el Orfeo, pero su dueño, Euclides Bugliotti, no le aceptó el negocio. “Cuando empezamos a ver que con la productora veníamos creciendo de esta manera tratamos de convencer a Tati (Euclides Bugliotti) de reabrir el Orfeo, pero no, él está súper convencido de que el camino no es ese”, dijo el productor.

A su vez, Carli confesó: “Estamos en el desarrollo de la construcción de un Estadio Arena en Córdoba. Ojalá se termine concretando porque es algo que la ciudad necesita”. Además agregó que el proyecto “es súper ambicioso y muy grande, donde el Arena va a estar conviviendo con una oferta gastronómica, cultural, de entretenimiento y más”, concluyó.

FESTIVAL BUM BUM: DE CÓRDOBA A MIAMI

Por otro lado, días atrás, el empresario confirmó a Punto a Punto que están gestionando para que el reconocido Festival Bum Bum llegue a Estados Unidos, aproximadamente en octubre de este año.

“Estamos trabajando para llevar el festival a Fort Lauderdale, en Miami. Estamos definiendo la logística y las visas de trabajo, pero las negociaciones están muy avanzadas”, aseguró el productor.

Además, recordemos que se viene una nueva fecha del festival en la ciudad de Córdoba. Será el próximo sábado 6 de mayo en el Estadio Mario Alberto Kempes. “Este año vamos a tener muchos shows de La Mona por fuera del festival”, adelantó Jiménez, haciendo referencia al regreso del artista a los escenarios del Sargento Cabral.