La segunda ola de coronavirus está siendo más agresiva y el número de personas que deben ser internadas o mueren sigue en aumento de manera acelerada. Ante esta situación desde la cámara de Servicios Fúnebre de Rosario manifestaron su preocupación porque están “prácticamente colapsados”.

“Hay días que no tenemos lugar en los cementerios, están prácticamente colapsados con esta situación”, señaló Rubén De Lorenzo, referente del sector en diálogo con Radiópolis. La cantidad de afectados por el coronavirus no solo pone en jaque al sistema sanitario sino también a los cementerios que al incrementarse la cantidad de fallecidos se están quedando sin espacios.

Por el momento, la situación está controlada pero si los aumentos persisten podría complicarse ya que falta mantenimiento y personal; esto hace que se vea limitado el acceso a parcelas. Ante la situación de pandemia, los fallecidos son cremados, y según detalla el empresario en Rosario hay dos hornos que “como máximo funcionan al 70%” por falta de mantenimiento”.

Por día se llegan a realizar entre 8 y 10 cremaciones, pero según detalla De Lorenzo la situación se complica cuando los trabajadores entran a asambleas y no se trabaja. “Hoy en día (los cuerpos) se están poniendo en depósitos, pero hay día que no tenemos depósito, por la falta de personal y de mantenimiento”, detalló.

Al mismo tiempo, desde la Cámara denunciaron “olvido” por parte del municipio, razón por la cual los médicos llevan adelante las medidas de fuerza. “En El Salvador estuvimos como 15 días de asamblea y eso no nos permitía realizar traslados al crematorio que son los que generan nuevos espacios. En La Piedad no hay teléfono porque se robaron los cables, días atrás no había tinta para la impresora entonces tenían que realizar los boletos a mano, y anteriormente no había papel”, comentó De Lorenzo.