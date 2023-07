Javier Milei pasó por Rosario, homenajeó a Mick Jagger y recibió la bendición de un seguidor

El candidato a la presidencia por el partido La Liberta Avanza, Javier Milei, pasó por Rosario como parte de su tour de campaña e hizo una breve caminata por la Peatonal Córdoba, donde se encontró con seguidores y hasta recibió la bendición de un joven.

El economista, que estuvo previamente en la ciudad de San Nicolás, bajó de una trafic blanca acompañado de la economista y primera candidata a diputada nacional por Santa Fe, Romina Diez, junto con el diputado provincial Nicolás Mayoraz. A su paso, una multitud de jóvenes se agolparon para saludarlo y pedirle autógrafos, a lo que Milei accedió con entusiasmo.

“Siempre es un lugar que me trata muy bien, siempre es una alegría venir y disfruto mucho, así que no me sorprende, lo que tengo es gratitud y agradecimiento”, expresó el candidato. Según dijo, su caminata “es para festejar el 80 aniversario de Mick Jagger”, el célebre cantante de los Rolling Stones.

Milei se reunió con sus seguidores en Rosario Foto: El Ciudadano

Las perlitas de la visita de Javier Milei a Rosario

“Estoy tratando de caminar, en la medida que pueda me saco fotos. Queremos caminar por lo menos un par de cuadras, para charlar con la gente, para hacer selfies, cosa que no estoy pudiendo hacer porque vos me estas monopolizando”, le soltó Milei, ofuscado, a la periodista de LT8 Georgina Belluati. A lo que ella contestó: “Y vos estás monopolizando el espacio público porque por acá no se puede caminar”.

Esa fue una de las situaciones insólitas de la visita del economista, quien también estuvo acompañado por su hermana Karina. A su paso, algunas personas lo cuestionaron y le gritaron que se fuera, pero el candidato los ignoró.

En otro momento del corto paseo por la zona de La Favorita, un seguidor se acercó a Milei y se ofreció a darle una bendición. El político entonces bajó la cabeza, cerró los ojos y se concentró en las palabras del muchacho, que pedía por su protección.

Luego de saludar al muchacho y a las personas que se acercaron a verlo, Milei se subió a una camioneta y se retiró, para continuar con el tour que finalizará en Córdoba. En el lugar, sus seguidores tuvieron un breve altercado con personas que los cruzaron cuestionando las medidas propuestas por el candidato.