Un político libertario de Salta sorteará 100 dólares diarios entre sus votantes hasta las PASO

El precandidato libertario al Parlasur, Alfredo Olmedo, volvió a ser foco de noticias tras una nueva propuesta: dolarizar su campaña política. A partir de este lunes 24 de julio hasta las PASO, el salteño sorteará 100 dólares a quienes anuncien públicamente su apoyo hacia él.

Según trascendió, la plata saldría de su bolsillo; y es que, presuntamente, este particular método de cara a las elecciones sería más barato que invertir en la propaganda tradicional. Día tras día, le brindará a una persona este monto en pesos estadounidenses hasta mitad de agosto.

Alfredo Olmedo sortea 100 dólares por día: cómo participar

Quienes quieran participar del sorteo del exdiputado salteño, deberá escanear un código QR, llenar un formulario con datos personales y adjuntar una fotografía con alguna identificación de la fuerza liberal: una foto con Javier Milei, con el mismo Olmedo, con Emilia Orozco, o incluso con los vehículos ploteados que recorren las calles.

Ahora bien, presuntamente esto no correría sólo para los salteños. Cualquier persona del país puede estar dentro de los candidatos para recibir estos 100 dólares diarios que brindaría el político de ultra derecha.

Alfredo Olmedo sorteará 100 dólares cada día hasta las PASO para los simpatizantes libertarios.

El ganador será comunicado por el mismo equipo de campaña, y en caso de no residir en la capital de Salta se transferirá aquel monto en pesos al cambio del dólar paralelo del día sorteado. Cabe recordar que esta estrategia es bastante similar a la del mismo Milei, quien todos los meses supuestamente reparte el sueldo que recibe como diputado.

Olmedo negó intentar comprar los votos de la gente

Esta forma de hacer campaña que está implementando Olmedo fue fuertemente criticada, por lo que negó estar intentando comprar el voto de la gente: “No me preocupa la crítica; los recursos son nuestros, no del Estado. El impacto es más grande y cuesta menos que lo que pagan los oficialismos en las provincias con plata de los contribuyentes”.

Según informó El Tribuno, el exdiputado dijo: “Puedo asegurarle que los representantes de la casta política me cuestionan a mí por hacer algo distinto; yo puedo decir que no uso aviones del Gobierno para moverme a ninguna parte, ni sus camionetas, ni sus estructuras. Yo no aprieto a trabajadores estatales para que salgan a los barrios a oficiar de punteros”.

El exdiputado Olmedo sorteará 100 dólares diarios hasta las PASO.

“Los carteles gigantes en las calles, autopistas, en terrenos del Estado o de empresas estatales, todo eso es carísimo; pero el criticado soy yo al sortear dólares por los que yo pagué impuestos. Es el mundo del revés”, indicó.

Entonces, para cerrar, aseveró: “La verdad se verá en las urnas. Puedo asegurarle que el votante se indigna más con la entrega de bolsones con sellos del Gobierno repartidos con fines proselitistas, que con un sorteo diario de plata de mi bolsillo”, explicó.