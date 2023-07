Con críticas a Bullrich, Javier Milei aseguró: “Tenemos los peores políticos del mundo”

Javier Milei, precandidato a presidente por La Libertad Avanza, apuntó nuevamente contra la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio. “Me estuvieron operando con calumnias e injurias en el último mes y medio”, afirmó.

“Están involucradas personas cercanas a Patricia Bullrich. Me la haces una vez, bien... Dos, dale... ¿Tres? La gota que rebalsó el vaso fue el acto de la AMIA”, aseguró el economista liberal y confesó: “Ahí si dije ‘bueno basta’. Si se violentan estos límites...”.

El liberal afirma que es falso que Victoria Villaruel y él hayan sido escrachados en el acto de la AMIA. “Yo me quedé hasta el final del acto, no me tiraron huevos, ni nada”, dijo.

Javier Milei contra la casta

“Tenemos los peores políticos del mundo y son los mismos de siempre”, aseguró el candidato.

“Todo lo que tocan los políticos lo arruinan. Se lo roban. Tenemos los peores políticos del mundo. Y cuando les decís que son un desastre y que el país está destrozado por culpa de los mismos. Miras el kirchnerismo y son los mismos de siempre y del otro lado también”, agregó.

javier milei en la rural 2023

“No se puede hacer una Argentina distinta con los mismos de siempre”, concluyó.

Frente a queja del periodista, sobre la “división de la oposición” en un contexto político que según él requiere unidad, Milei aseguró que el único que no lo defraudó fue Mauricio Macri.

El economista desarrolló que La Libertad Avanza llegó para hacer un cambio 180° grados. “No venimos para hacer cambiecitos al margen, ni somos todos amigos, ni vamos a buscar consensos”, explicó.

“El otro día en La Rural lo dije abiertamente: vamos a hacer un ajuste fiscal. A diferencia de los últimos 70 años donde cae sobre el sector privado, esta vez se lo vamos a hacer pagar a los políticos”, finalizó.