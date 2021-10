Hay fuego cruzado en Newell’s Old Boys. Daniel Faggiani, integrante del equipo de trabajo de Lucas Bernardi, le contestó este miércoles a Julio César Saldaña, quien llegó al club de la mano del flamante presidente Ignacio Astore para reemplazarlo en el cargo de Gerente de Fútbol.

“Con Julio (Saldaña) tengo la mejor relación, fuimos excelentes compañeros, seguimos hablando después de dejar el fútbol, esta mañana hablamos más de una hora de Newell’s, lo llamé por las declaraciones de anoche. Cada uno puede decir lo que quiera y está bien”, comenzó diciendo Faggiani en diálogo con el programa Una buena tarde.

Saldaña aseguró este martes que no compartirá el puesto de mánager con Bernardi y señaló que “me incomoda la situación de Faggiani y Vella, vinieron con Bernardi, no sé qué idea tenía la comisión anterior con ellos. Yo no sé la función que cumple Faggiani”.

Sobre estos dichos, Faggiani expresó que “es mentira lo que dijo Saldaña de mi, porque no estuve con la otra comisión por lo político, yo estoy en Newell’s. El error de Julio fue hablar primero con la prensa y después con nosotros. No es un problema mi futuro, si Newell’s no me quiere me voy, es así de fácil, ¿qué puedo hacer? No depende de mí el futuro”.

Julio Cesar Saldaña declaró este martes que no compartirá el puesto de mánager de Newell's con Lucas Bernardi. (@Newells)

Y luego agregó que “si Saldaña se planta y dice no me sirve ninguno de los que estamos, está bien porque es la persona de fútbol de Astore. Si nosotros no hablamos, la gente se queda con lo que dijo Julio, por eso tengo que salir a aclarar. Ignacio Astore sabe que mi llegada a Newell’s no fue política, me dio el aval en su casa”.

Su conversación con Julio Saldaña tras sus declaraciones

“Saldaña me dijo que después de la nota se arrepintió de hablar tanto. Le explico a la gente que para estar en Newell’s fui personalmente a la casa de Astore a preguntarle si él tomaba mi entrada al club como algo político, si él lo tomaba así yo no aceptaba. Astore me dijo que quería gente como yo en Newell´s”, detalló Faggiani.

Su trabajo con el plantel profesional de Newell’s

“Es una realidad, no vienen saliendo las cosas en Newell’s pero se está trabajando para tratar de solucionarlas. Cuando estaba fuera del club opinaba de todo lo que pasaba, estando dentro trato de cambiarlo desde este lugar y opinar abiertamente le estaría faltando el respeto a la gente. El apoyo de la gente le ayudará al equipo para mejorar en los próximos partidos”, cerró.