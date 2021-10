Con el cambio dirigencial en Newell’s Old Boys, uno de los que asumió un cargo en el club rojinegro es Julio César Saldaña. El ex defensor, quien se consagró campeón en dos oportunidades durante su época de futbolista leproso, se convirtió en el nuevo Gerente de Fútbol de la institución, aunque por estos días le toca convivir en el puesto con Lucas Bernardi.

Sobre esta situación, Larry dialogó con Radio 2 y fue tajante al respecto: “el problema es el contrato de Bernardi, él debería tomar una decisión o resolverlo la dirigencia, yo ya di mi punto de vista”. “No tengo lugar para lo que significa Lucas (Bernardi) en Newell’s. Yo eso se lo aclaré a él. Creo que nos superponemos en la posición. El jueves de la semana pasada me reuní con Bernardi y el viernes ya me junté con el grupo”, completó.

Lucas Bernardi aún tiene contrato como mánager de Newell's, pero el hombre de confianza de la dirigencia en ese puesto es Julio Saldaña. (@Newells)

De esa manera, descartó cualquier posibilidad de coexistir con el mánager que la nueva comisión directiva heredó de la gestión saliente. “No quiero amontonar gente para generarle un costo a Newell’s. Borrelli está en observación. Me incomoda la situación de Faggiani y Vella, vinieron con Bernardi, no sé qué idea tenía la comisión anterior con ellos. Yo no sé la función que cumple Faggiani”, señaló sobre el equipo de trabajo de Bernardi.

Su relación con Fernando Gamboa, entrenador de Newell’s

“Con el Negro (Gamboa) ya estuve en Newell’s y sabemos lo que queremos para el club. Hay que apoyar a este equipo. Hoy Newell’s no encuentra una regularidad”, indicó Saldaña, quien junto a Fernando fueron campeones en el Campeonato 1990/91 y Clausura 1992 con la camiseta rojinegra.

Su vínculo con Ignacio Astore, presidente de Newell’s

“Nacho (Astore) fue el único que en su momento me llamó. Estoy muy contento por tener esta responsabilidad”, expresó el ex futbolista de Boca Juniors acerca de su cercanía con el actual titular leproso. Por último, cerró diciendo que “Newell’s tiene que volver a ser el de antes”.