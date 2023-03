Imputan a una policía y su hijo ligado a “Los Monos” por filtrar información sobre allanamientos en Rosario

Este miércoles se llevó a cabo la audiencia imputativa contra la policía Analía Lorena Francia, acusada de filtrar información sobre allanamientos a una célula de “Los Monos” para actuar en complicidad con su hijo Kevin Fracchia, un sicario, vendedor de droga y extorsionador de la organización narcocriminal rosarina.

La audiencia, que pasó a cuarto intermedio hasta mañana jueves a las 14, puso en el banquillo a Francia, de 47 años, que se desempeñaba en la Comisaría 12va de Rosario; a Kevin Fracchia y Matías “Pino” César, condenado en 2021 por haber planificado los atentados contra edificios judiciales, domicilios de jueces y policías.

Las sospechas se volcaron contra la policía en agosto de 2022, cuando Jonatan Almada, integrante de la célula criminal, fue arrestado y en su celular se encontraron conversaciones con otro miembro, identificado como Alan Carlini. En los WhatsApp, Carlini advierte a Almada que Francia se había enterado de una serie de allanamientos y le había pasado la información.

¿Qué decía el mensaje que puso en la mira a Francia?

El mensaje en cuestión decía: “Amigo, me llamó la mamá de Kevin que le dijeron que sos el último eslabón, que te agarran y caen todos. Cuidate hermano. Le preguntaron si te conocía y ella le dijo que no, por eso me llamó para que te avise que te iban a poner captura hermano”.

Ese diálogo fue tres días antes de un megaoperativo en todo barrio Ludueña y Empalme Graneros contra la banda. De hecho, en un momento de la conversación, Carlini le dice a Almada: “Me dijo del tema del allanamiento, que saque todo de la casa y de acá también”.

Tanto la mujer como su hijo fueron detenidos el 1 de marzo en barrio Martin. Fracchia ya había sufrido dos atentados contra su vida y deambulaba entre domicilios para no ser arrestado, tras desempeñarse en la banda criminal como extorsionador, vendedor de droga, recaudador, responsable de conseguir y guardar armas de fuego de alto calibre y vigilar domicilios usurpados.