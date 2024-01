Gran Hermano 2024: Catalina Gorostidi dijo que no es homofóbica y emitió su voto final

La primera entrevista a Catalina Gorostidi fuera de la casa de Gran Hermano tuvo todos los condimentos, desde un mea culpa hasta sus votos finales para la próxima gala de nominación. “No soy homofóbica. Esa puteada no fue pensada”, aclaró la santafesina este lunes sobre su pelea con Emmanuel Vich.

La médica de 31 años enfrentó diferentes críticas a lo largo del debate sobre la eliminación de este domingo. Incluso se cruzó en vivo con Isabel de Negri y apuntó: “Estoy acá, pero no por ella. Soy lo que soy, sé muy bien cómo dije las cosas”.

Recién salida de la casa, “Cata” se encontró con su faceta más violenta cuando pasaron un video de la catarata de insultos a Rosina Beltrán. “Hasta yo me espanto de verme así. No me gusta”, reconoció en diálogo con Santiago del Moro y los panelistas.

¿A quién votó Catalina Gorostidi tras la eliminación de Gran Hermano 2024?

Aunque hizo su autocrítica por haberle dicho “puto” dentro de la casa, Catalina Gorostidi le dio dos votos a Emmanuel Vich tras la eliminación. De esta forma, el cordobés pica en punta para la sexta placa de Gran Hermano 2024.

La jugadora santafesina explicó que la bronca con el peluquero no tenía que ver con un acto discriminatorio, sino con el efecto que tuvo su insulto en esa pelea. Al respecto, señaló: “Él lo usó y eso fue lo que a mí me sacó”.

“Hay un montón de cosas que no va a entender el que no vivió con Emma”, argumentó “Cata” sobre el exabrupto. Previamente expresó que el cordobés le da “asco como persona, no físicamente” y se quejó de su postura en el careo: “No podía creer lo mentiroso que era”.

La médica se fue de la casa el último domingo. Foto: @granhermanoar

Por otro lado, la pediatra ratificó su mala opinión de Rosina. “Es insoportable. Se levanta bailando ‘Butaquera’, me parece una boluda”, remató.

Finalmente, la santafesina ratificó que ya tiene la mira puesta en el repechaje de Gran Hermano 2024. “Si vuelvo, voy a seguir siendo la misma persona”, anticipó frente a Isabel.