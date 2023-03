Gabriel Heinze habló del encuentro entre Newell’s y Colón: “Va a ser un partido difícil”

Con la mira puesta en el partido que Newell’s Old Boys disputará con Colón el lunes 13 de marzo por la séptima fecha de la Liga Profesional, el DT Gabriel Heinze dio una conferencia de prensa sobre las expectativas del encuentro, cómo se prepara el equipo y cómo ven a su rival.

“Va a ser un partido difícil de jugar. Es un equipo muy sólido, con líneas muy juntas y ahora empezaron a tener más protagonismo en la ofensiva. Tienen jugadores dinámicos y fuertes”, analizó el “Gringo” sobre Colón, que recibirá al equipo rojinegro en Santa Fe el lunes a las 21 horas.

Fiel a su estilo, Heinze no adelantó cambios ni formaciones. Lo que sí dejó en claro es que ya no está en fase de prueba y error: “yo no pruebo nada. Para mí todos pueden jugar y salir. Ya tuve amistosos y entrenamientos y ahora no pruebo. Yo pongo al futbolista que creo que está en condiciones para jugar”.

En ese sentido, el entrenador leproso se encarga de que los jugadores sepan que cualquier momento puede ser el suyo: “Siempre les digo a los jugadores que tienen que entrenar y estar bien emocionalmente porque nunca se sabe cuándo está la oportunidad”.

¿Qué expectativas tiene Heinze sobre el encuentro con Colón de Santa Fe?

El DT habló de la falta de gol de sus centrodelanteros y fue claro al respecto: “trabajo y trabajo para que los centrodelanteros tengan más situaciones de gol, ojalá que se les pueda dar y que puedan convertir”, sostuvo y aclaró: “Pero no es un tema que me preocupa”.

Consultado finalmente por las expectativas de cara al encuentro con el “Sabalero”, Heinze declaró: “Queremos buscar un resultado positivo. Es verdad que de visitante se nos está haciendo todo más difícil. Espero que en este partido podamos estar bien y tener chances de ser competitivos y sacar un buen resultado”.