Gabriel Heinze antes del debut de Newell’s por la Liga Profesional: “Llegamos en perfectas condiciones”

A la espera del debut de Newell’s Old Boys por la primera fecha de la Liga Profesional 2023, el entrenador Gabriel Heinze habló en conferencia de prensa sobre las sensaciones y expectativas puestas en el partido que la lepra disputará el domingo frente a Platense a las 17 horas.

El encuentro también será el debut del “Gringo” como DT del equipo y, pese a la presión del primer partido, Heize está tranquilo: “Llegamos bien. Siempre uno va a querer un poquito más, pero llegamos en perfectas condiciones. Hemos trabajado mucho y muy bien”. Sin embargo, no adelantó pistas sobre la posible formación.

“Si no nos arriesgamos, no podemos exigir a un jugador. Trato de darle los mismos conceptos a todos y por eso mezclo. Hoy me preocupa todo porque todavía no empezamos a competir. Espero que sea un equipo que contagie, que luche y de todo”, evaluó el Gringo. Y agregó: “Creo en un camino de equivocaciones, de respeto, de esfuerzo, de compromiso, y eso es largo. La equivocación es una de las armas más lindas. Me equivoco todos los días pero me propongo equivocarme cada día un poquito menos”.

Para Heinze, el sentido de pertenencia es algo invaluable en la psicología de cada jugador, por eso La Lepra incorporó recientemente un coach que acompaña la visión que el DT intenta transmitir a los jugadores, sentir que Newell’s es su lugar y hacerlo crecer; disfrutar y apartarse de los resultados inmediatos.

“Me gusta el camino largo. Me encanta ganar, sé lo que es ganar y siempre vamos a tratar de buscar ese resultado, pero si pienso de acá a un año, me gustaría estar sentado donde estoy”, sostuvo. “Si dentro de un año estoy acá, quiere decir que me apoyaron, que soy querido, que los jugadores han crecido y que las cosas están como para seguir creciendo”, concluyó.

¿Cómo es la nueva camiseta de Newell’s Old Boys?

El club del Parque empieza la temporada estrenando una nueva casaca que fue presentada este jueves en uno de los salones del complejo City Center de Rosario. Allí, con la presencia de dirigentes, jugadores y algunas glorias del club, se exhibió el nuevo modelo rojinegro para este 2023.

La presentación de la camiseta de marca Givova vino acompañada de videos institucionales en los que se remarca la historia de los colores rojo y negro, que hace 120 años acompañan al club y son parte de un legado intacto que acompaña a los hinchas en cada encuentro.