Frigorífico Swift paralizó actividades en la planta de Rosario y dio vacaciones a todos sus empleados

Este jueves, 2.500 trabajadores del frigorífico Swift recibieron la notificación de vacaciones anticipadas en las plantas de Rosario y Venado Tuerto, por la falta de hacienda. Desde la firma aseguran que no hay fecha de regreso al trabajo y, de perdurar la situación, recurrirán a nuevas medidas para conservar los empleos.

Desde la empresa, que tiene el 70% de su producción colocada en el mercado externo, aseguran que el costo de la hacienda se incrementó más del 50% en las últimas semanas; lo que sumado a la reciente devaluación del peso y la caída de precios internacionales, hace “inviable concretar negocios de exportación”.

En ese sentido, sostienen que ni siquiera los clientes extranjeros pueden absorber los aumentos, por lo que se decidió detener la producción, a la espera de nuevas medidas que contribuyan a que se pueda volver al mercado de exportación.

Sin embargo, en la firma no son optimistas: “Según el gobierno nacional el precio del dólar oficial se mantendrá estable hasta octubre, y los precios internacionales no dan señales de ir al alza en forma sustancial, por lo que el panorama no es alentador en el mediano plazo para la industria exportadora”.

¿Qué medidas podría tomar swift si continúa la falta de hacienda?

“El personal saldrá de vacaciones en primera instancia”, confirmaron desde la firma al medio Rosario3. Si para cuando vuelvan de las vacaciones, el problema sigue, la empresa podría recurrir a la figura de “garantía”, por el cual el trabajador cobra el 70% del salario, según el convenio colectivo del sector.

Cabe destacar que el precio de la hacienda estaba contenido por la sequía, que llevó a que los ganaderos a vender por la falta de alimentos para las vacas. La llegada de las lluvias generó que bajara el stock que sale a remate y subieran los precios. Posteriormente, por la devaluación, los precios subieron por encima de la media, retrayendo aún más las ventas.