“Ella hizo tres intentos”: habló la tía de Milagros, la niña que se quitó la vida al hacer un reto viral de TikTok

La muerte de Milagros, la adolescente de 12 años que se quitó la vida tras intentar hacer un reto viral de TikTok, dejó un dolor muy grande en su familia y conmocionó a los vecinos de Capitán Bermúdez y al país entero. En medio de tanto sufrimiento, la tía de la niña aseguró que el hecho quedó grabado en una videollamada.

La adolescente fue encontrada sin vida por su padre, cuando regresó a su casa después del trabajo y la vio colgada de una soga. Antes de hacer el reto, ella recibió el enlace de TikTok cuando estaba en videollamada con unas compañeras.

“No se pudo quitar la soga”: la palabra de la tía de Milagros

Laura Luque, la tía de Milagros, habló en el programa De 12 a 14 (El Tres) y brindó detalles de la tragedia. Según ella, su sobrina hizo tres intentos antes de terminar con su vida. “En dos no funcionó, pudo zafar la soga en el primero y en el segundo, pero en el tercero no, ella no se pudo quitar la soga. A mí no me lo dicen, se lo dicen creo que al papá y el papá se lo comenta a mi hermana”, contó.

Milagros fue incentivada a hacer el “Blacout Challenge” de TikTok, el peligroso reto viral que se trata de grabarse aguantando la respiración el máximo tiempo posible hasta desmayarse. Hasta el momento, la familia no sabe quién se lo compartió, pero no entienden por qué lo hizo.

Luque reveló que quedó grabado el momento, pero que ella no lo pudo ver. “Milagros dejó un video en el que no sabemos lo que dijo, hay un video donde ella habla o deja una nota. Solamente hay un video, ella desde el comienzo hasta el final, del hecho de colgarse hasta perder la vida”, manifestó.

La adolescente “era muy dada” y, según la tía, hablaba mucho con su familia. Incluso, hacía preguntas sobre distintas situaciones porque “era consciente de las cosas que pasan” hoy en día. “Ella sabía todo, preguntaba todo lo que pasaba, nos preguntaba para saber si lo que hacía estaba bien o mal, confiaba en su familia”, enunció.

Por último, la tía de Milagros dijo que después de contar la tragedia en Facebook recibió mensajes de personas de otros países para contarle sobre otros casos que no son conocidos. “Estoy acá para tratar de concientizar y salir por mi hermana porque perdimos una niña y no la vamos a recuperar”, concluyó.