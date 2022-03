Hace casi un año, el Partido Socialista (PS) descartó sumarse a un gran frente opositor al peronismo para las elecciones. Luego de la reunión de su consejo federal este sábado, la propuesta reapareció, pero pasó de largo y se postergó la decisión con la mira puesta en abordar la crisis económica.

Durante el encuentro en Rosario, las máximas autoridades de la fuerza política anticiparon que intentarán conversar con el oficialismo y con sectores contrario. El objetivo es “generar un acuerdo amplio” para salir del “estancamiento y recuperar una senda de crecimiento” en Argentina.

La presidenta del PS, Mónica Fein, consideró que es necesario abrir el diálogo con el Frente de Todos y con Juntos por el Cambio bajo la idea de un “país inclusivo”. En este sentido, subrayó que “terminar con el empobrecimiento implica, ante todo, enfrentar decididamente a la inflación”.

A partir de esta definición, el socialismo pateó la pelota para adelante ante la posibilidad de aliarse con la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y Creo en las elecciones de 2023.

“En Argentina no hay más margen para demoras. Necesitamos que el país salga de la situación que está atravesando”, expresó Fein en el consejo federal del partido de la rosa. A continuación aclaró que los acuerdos no incluyen a “quienes creen que el empobrecimiento no es un problema para resolver desde el Estado, quienes confían en el mérito individual como única respuesta y en las supuestas bondades del mercado, particularmente del financiero”.

El socialismo quiere cerrar un “acuerdo amplio y potente”

La diputada nacional sentenció que el PS está lejos prescindir del crecimiento económico, la producción y la generación de empleo para abordar la crisis. También se distanció de los sectores que “reducen todo a una supuesta cuestión distributiva, ignorando la importancia de tener un Estado eficaz, y priorizan en cambio la construcción de un Estado asistencial y clientelar”.

La exintendenta de Rosario concluyó que el proyecto de país al que apuestan requiere “un acuerdo amplio y potente”. A continuación, anticipó que los próximos meses del año son “vitales para clarificar” la propuesta de su partido y “aumentar el tejido social de cara a las próximas elecciones presidenciales”.

“Ello implica también tener actitudes claras desde la Cámara de Diputados de la Nación, proponiendo y debatiendo con la óptica de una oposición responsable”, afirmó Fein. Así llamó a cuidar la “estabilidad institucional y gobernabilidad para que esta idea se edifique”.

La presidenta del socialismo subrayó: “Creemos urgente, posible y necesario organizar y articular esta nueva mayoría que existe en la Argentina, que se expresa día a día en la sociedad y demanda de la política que este a la altura del momento histórico que atravesamos”.