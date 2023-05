Elecciones 2023: Mónica Fein dijo que la gente “esperaba más” de Pablo Javkin y calentó la interna de Unidos

Este jueves, Pablo Javkin y Mónica Fein confirmaron sus candidaturas como parte del mismo frente: Unidos para cambiar Santa Fe. Pero lejos de mantener una buena convivencia política, un comentario de la ex intendenta encendió la disputa y generó una acalorada polémica en Twitter.

“Creo que la gente esperaba más de Pablo, quizás le quedó grande, la ciudad requiere de equipos de gestión”, disparó Fein durante el anuncio de su precandidatura a la gobernación. Pero lejos de quedarse ahí, sentenció: “Durante mi gestión pasaba gran parte del tiempo resolviendo problemas; los problemas del transporte, de la basura... hay que demostrar gestión”.

La diputada provincial Clara García y la legisladora nacional Mónica Fein presentaron las precandidaturas del Partido Socialista (PS) para las elecciones 2023 en Santa Fe. Foto: Prensa Partido Socialista

Un comentario que no pasó desapercibido en el arco político local. El primero en responder fue el radical Sebastián Chale, actualmente ministro de Producción del Municipio, que en un Tuit expresó refiriéndose a Fein: “Entregó el municipio fundido, endeudado a niveles históricos, pero ahora da lecciones de buen gobierno. Saneamos las cuentas, superamos la pandemia con enorme esfuerzo y estamos en un proceso de inversión en obras inédito (sin contar con el apoyo provincial que tuvo ella). En fin...”

Los políticos rosarinos salieron a contestarse dentro de la misma fuerza Foto: @sebachale

Otro de los que cruzó rápidamente a la ex intendenta fue Ciro Seisas, concejal por CREO y amigo personal de Javkin. En su red social, el legislativo expuso: “Lo que le quedó grande al intendente Javkin fueron los números rojos, con deudas y déficit que dejaron en la ciudad. Algo que con mucho esfuerzo se logró equilibrar”.

Además, Seisas dijo que Javkin heredó “un problema récord de inseguridad” que fue en aumento con la actual gestión provincial.

Los políticos rosarinos salieron a contestarse dentro de la misma fuerza Foto: @ciro6as

En la misma línea contestó la concejala socialista Verónica Irizar, que los acusó de estar “mirando por el espejo retrovisor”: “Se la pasaron mirando por el espejo retrovisor y la realidad se los chocó de frente. Mónica ha sido muy respetuosa estos años, y en lo personal acompañé hasta donde me pareció razonable. La gente esperaba más”.

Los políticos rosarinos salieron a contestarse dentro de la misma fuerza Foto: @veroirizar

Pero la cosa no quedó ahí, porque la ex directora del Sistema de Epidemiología Municipal (SiME) y socialista del ala de Fein, Analía Chumpitaz, le respondió a Seisas: “No te veo en los barrios, y en el poquito tiempo que hace que estoy en el Concejo nunca te escuché opinar. ¿Éste sos vos o es un troll?”.

Los políticos rosarinos salieron a contestarse dentro de la misma fuerza Foto: @anaumpi

¿Qué dijo javkin sobre las acusaciones de fein?

Luego de la bola de nieve, fue el mismo intendente el que salió a contestarle a su ex aliada del socialismo y calificó de “poco feliz” el comentario de Fein: “Lamento mucho esa expresión. Es poco feliz. Yo soy prudente muchas veces porque la gente no quiere excusas, sino que hagamos en vez de decir. Pero todos saben cómo comencé la gestión, en que situación de números estaba el municipio. Me tocó afrontar el asunto de la empresa Cacique. Enfrenté todas las situaciones”

Y sentenció: Sé que es parte de una campaña. A mí no me cambia el lugar o no. Mónica tuvo situaciones difíciles y yo estuve ahí. En las difíciles se sale acompañando y trabajando más que nunca. No sé si ella busca frases ingeniosas de campaña que le escribe un consultor”.