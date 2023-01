El humo volvió a decir presente en Rosario: “Otro atractivo turístico”, ironizaron en las redes sociales

Las quemas en Rosario y a los rededores sigue, y eso quedó evidenciado con la aparición de humo en la ciudad. Si bien no fue con mucha intensidad, desde el Sistema de Alerta Temprana (SAT) comunicaron que el área afectada fue muy grande. El hollín se percibía sobre la costanera céntrica.

Los reclamos en las redes sociales no tardaron en llagar: “No se puede aguantar el olor a humo en Rosario”, “Respirar humo... Otro de los atractivos turísticos imperdibles en Rosario”, “Un día que baja la temperatura y no podés disfrutar porque hay olor humo en Rosario”, fueron algunos de los comentarios.

En las redes sociales hubo quejas por la presencia de humo en Rosario. Foto: Twitter

De dónde provenía el humo que invadió parte de Rosario

Los especialistas señalaron que el humo provenía de los focos de los incendios en San Pedro y Baradero. “Ese humo es el combo de toda la zona de los incendios de San Pedro, Baradero y parte de Rosario”, explicó a Rosario3, Jorge Giometti, integrante del SAT.

Al mismo tiempo, Julio Clement, subsecretario de Protección Civil, aseguró a Radio2 que al día de hoy no hay “incendios activos grandes”, y que el pequeño foco que se detectó en la isla Los Mástiles ya fue controlado (casi extinguido), al igual que otro a la altura de Monje.

“Todo se debe a un fenómeno meteorológico que hace el humo suba y caiga desde Rosario a Venado Tuerto, vienen de los incendios en el sur de Buenos Aires, en San Pedro y San Nicolás”, señaló.