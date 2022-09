El divertido paseo “sin esfuerzo” de un perro de Rosario se volvió viral en Instagram

Las mascotas se volvieron estrellas en las redes sociales, y esta vez el que se volvió viral fue un perrito de Rosario. Sus dueños lo sacaron a pasear de una manera muy particular por la zona de Pascual Rosas y Mendoza; y el video generó cientos de reacciones en Instagram.

Con el ya tradicional audio de Bob Sponja: “Pintamos toda la casa y sin dejar caer ni una sola gota de pintura... ¡Qué es eso!”, un rosarino compartió en sus redes sociales el paseo de una familia con su perro y generó carcajadas por la manera particular en la que se trasladaba el animal.

Lo que seguramente empezó como un paseo tradicional, en el que el pequeño disfruta de acompañar a su familia a hacer compras, pero de manera divertida en su monopatín; terminó viralizandose cuando subieron al perrito y lo hicieron pasear “sin esfuerzo” por las calles de Rosario.

Poly, el loro santafesino que la rompe en las redes sociales

Otro viral en la provincia fue el loro Poly que dejó plasmado su talento en un video: el lorito imita animales y canta.

En el video viral que compartieron sus dueños se lo escucha cantar una canción muy pegadiza: “Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito...”.