El divertido video de Poly, el loro santafesino al que “nadie quiere”

Una vecina santafesina compartió un video de su loro prodigio, se llama Poly y sabe imitar a los animales, entre ellos perros y gatos. Sin embargo, el pájaro canta una canción infantil y muy pegadiza: “Nadie me quiere todos me odian, mejor me como un gusanito...”.

Este no es un caso aislado, previamente se conoció a Ronco, que es otro loro de la zona y canta folklore y tango. Y si nos vamos a Santiago del Estero nos encontramos con Lorenzo, el “loro peronista”, debido a que canta la marcha de Perón.

En el video, que compartió Humanos de Santa Fe, se puede observar como Poly responde a su dueña. Ella le pregunta: ¿Cómo hace el gato? ¿Cómo hace el perro? De manera sorprendente, el loro empieza a imitar a los animales. Luego, la mujer le dice “Cantá”, a lo que él responde: “Nadie me quiere todos me odian, mejor me como un gusanito...”.

Lorenzo, el loro que canta la marcha peronista es de Santiago del Estero

Si nos remontamos a el Censo 2022, más allá de los memes y chistes, un personaje en particular se hizo viral. Fue Lorenzo, el loro de un año de Santiago del Estero que recibió a un censista en su casa cantándole la marcha peronista.

Mientras Alejandro, el propietario de la casa ubicada en el barrio Campo Contreras, recibía a uno de los encargados de censar a las personas, de fondo se escuchó: “¡Perón, Perón, qué grande sos!”.

Córdoba no se queda atrás, la provincia en varias oportunidades se hizo viral por sus inventos con animales. Tiempo atrás se viralizó un video, donde un vecino grabó a una mujer que sacó a pasear a su perro caniche y una exótica mascota, era un chancho. “Están raros los caniches en este barrio”, expresó un vecino y remató: “Pero como yo no soy canichólogo, mejor no opino”.