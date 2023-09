Diamantes y maravillas: Antonela Roccuzzo brilló con joyas de lujo y un look total white

Aunque ya no vive en Europa, Antonela Roccuzzo no pierde pisada en el mundo de la moda. De visita en México para una exposición de joyas de alto nivel, la esposa de Lionel Messi se adueñó de todas las miradas este miércoles con un look total white que incluyó alhajas exclusivas de la marca anfitriona.

La velada organizada en la capital azteca contó varias celebridades invitadas. La rosarina estuvo en primer plano dentro de esa lista, ya que se vistió de gala con accesorios únicos de Tiffany & Co. y un maquillaje impecable.

La pareja de Messi acaparó la atención de las cámaras en México. Foto: @quiencom

La firma creada en Estados Unidos no escatimó en los preparativos del evento denominado “Diamantes y Maravillas”. Dentro de ese plan, Antonela Roccuzzo recibió diferentes joyas y otros regalos que luego mostró en detalle a través de su cuenta oficial de Instagram.

La empresaria de 35 años se puso un vestido con tajo sobre la pierna izquierda. Para completar el look total white eligió unas sandalias de taco alto que combinó con dos pulseras, un collar y un par de aros redondos.

“Gracias por esta experiencia increíble”, escribió la esposa de Messi en una de sus historias de Instagram. De esta manera mostró parte de los obsequios que recibió en su hotel y luego publicó fragmentos de la presentación de Tiffany en la ciudad norteamericana.

¿Cómo fue el evento de Tiffany al que asistió Antonela Roccuzzo?

Por primera vez desde que Lionel Messi firmó contrato con Inter Miami, Antonela Roccuzzo se fue de Estados Unidos. Mientras su marido trabaja con la selección argentina para disputar las eliminatorias del Mundial 2026, ella fue una de las invitadas estelares a un evento de moda en la ciudad de México.

La influencer publicó una foto detallada del maquillaje y las joyas que usó. Foto: @antonelaroccuzzo

La rosarina se cruzó con figuras de la talla de Diego Boneta, Michelle Salas y el cantante Alejandro Fernández. También posó junto a la modelo Valentina Ferrer.

Antonela no sólo tuvo la chance de ver de cerca las mejores joyas del mundo. Además asistió a un desfile exclusivo dentro del evento organizado por Tiffany.

La modelo mexicana Valentina Ferrer posó junto a la influencer rosarina. Foto: @holausa

Después de una noche de gala, la esposa de Messi disfrutó de una noche de descanso ideal en un hotel con vista panorámica de México. Así completó el primer día de un viaje soñado a la capital azteca y ratificó que se mantiene como una referencia en el mundo de la moda.

Video: @quiencom.