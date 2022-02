Diego Boneta, actor conocido por interpretar a Luis Miguel en la serie biopic del cantante, protagonizará el nuevo filme original de Paramount+. A continuación te contamos todos los detalles del rodaje.

At Midnight la nueva película de Paramount+. Foto: Paramount+

De qué se trata “At Midnight” la nueva película protagonizada por Diego Boneta

“At Midnight es una comedia romántica sobre dos personas que hacen todo lo posible por no enamorarse. Interpretado por Diego Boneta, Alejandro vive una vida predecible que va de acuerdo con su plan. Jessica, interpretada por Monica Barbaro, es una hermosa estrella de cine en ascenso con un novio famoso poco confiable. Durante una visita a la playa de México para filmar escenas de su nueva película, Super Society, Jessica se enamora del gerente del hotel. Ninguno de los dos podrá evitar enamorarse e ir contra viento y marea.” así anunciaban los productores de Paramount+.

El protagonista de Luis Miguel encarnará ahora la biopic de Carlos "Coco" Nogales, uno de los surfistas más importantes del mundo.

Cuándo se estrena la película de Diego Boneta

La película dirigida por Jonah Feingold está programado para estrenarse en América Latina a finales de 2022 y se unirá a la lista de originales de la plataforma de streaming.

Quiénes son los actores y más detalles

El reparto estará conformado por Anders Holm de How to be Single, Catherine Cohen de Feingold’s Dating & New York y Lovebirds, Casey Thomas Brown de The Kominsky Method y El próximo Padre de la novia, Maya Zapata de Selena’s Secret, Fernando Carsa de Acapulco, Whitney Cummings de Whitney, Made of Honor y The Ridiculous 6 y Ricardo Esquerra de Narcos: México.

Diego Boneta y Monica Barbaro. Foto: Google F

Por su parte, los actores protagonistas de esta historia comentaban lo siguiente “At Midnight es el proyecto perfecto para comenzar el 2022 de una manera épica”, dijo el actor Diego Boneta, mientras que Monica Barbaro agregaba “Me enamoré inmediatamente de los personajes y de su hermosa historia cuando leí el guión”.

Gala de anuncio de At Midnight de Paramount+. Foto: Google F

Por último, Diego Boneta sostenía que “La película fue desarrollada y producida por nuestra productora, Three Amigos, junto con VIS. No podría estar más emocionado de trabajar con un grupo de personas tan increíblemente talentoso, incluido nuestro brillante cineasta Jonah Feingold y la encantadora coprotagonista Monica Bárbaro. A todos nos apasiona esta historia y estamos ansiosos por que todos se enamoren de ella en Paramount+”.

Todavía no hay avances disponibles ni imágenes del set de filmación, pero esperamos muy pronto poder ver el tráiler de esta nueva superproducción de Paramount+ y compartirlo con ustedes.