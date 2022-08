Quién es Renata Notni, la actriz que conquistó el corazón de Diego Boneta

Con su protagónico en la serie de Luis Miguel, la cual se emitió a través de Netflix, Diego Boneta se catapultó a la fama internacional de manera inmediata. El actor brilló con su interpretación del Sol de México, por lo que ganó miles de fanáticos alrededor del mundo. El apoyo de sus seguidores fue creciendo al punto de que ellos fueron los primeros en alegrarse al conocer la relación del artista con Renata Notni.

Fue hace unos meses cuando Diego Boneta confirmó su romance con Renata Notni luego de haberlo negado durante un largo período de tiempo. Pero ahora, tras su confirmación, el actor dejó de esconderse y grita su amor a los cuatro vientos. Aunque, hay que destacar que ella también lo hace y no paran de encantar a sus fans. No obstante, lo cierto es que muchos se preguntan quién es esta mujer que conquistó el corazón del intérprete.

Renata Notni y Diego Boneta. Foto: instagram

Quién es Renata Notni

Renata Notni no es solamente la novia de Diego Boneta, sino que ella también se ha formado como actriz y no para de brillar en las plataformas digitales. De hecho, es una de las grandes protagonistas de La venganza de las Juanas, una de las series más exitosas de Netflix de este 2022. Además, recientemente estrenó Qué culpa tiene el Karma junto a Aislinn Derbez, un film que no para de cautivar a la audiencia.

Renata Notni y Aislinn Derbez Foto: instagram

Tal es así que se trata de una de las actrices más importantes del último tiempo. Nacida el 2 de enero de 1995 en Cuernavaca, Morelos, México, Renata Notni tiene 27 años y una carrera plagada de éxitos. Algo por lo que, sin dudas, luchó desde que era niña como bien ella confesó en más de una ocasión. Y ahora lo ha logrado al punto de convertirse en una de las más reconocidas tanto de su país como de Latinoamérica en general.

De todas maneras, hay que destacar que la carrera de Notni no comenzó en la industria gracias a la actuación, sino que primero brilló como modelo. Fue a los 6 años cuando protagonizó su primera campaña publicitaria en Liverpool. Este trabajo fue el que le abrió las puertas para, luego, ser invitada a participar en varios spots publicitarios de distintas marcas.

Renata Notni comenzó como modelo. Foto: instagram

Por su parte, su carrera actoral no comenzó hasta 2006. Es decir, durante mucho tiempo se mantuvo en la industria, pero con el modelaje, hasta que en ese año le llegó la posibilidad de participar en Código Postal. En esta telenovela le dio vida a Andrea Garza Durán y, a pesar de que duró una sola temporada, fue un gran puntapié para luego poder ser partícipe de otras producciones mexicanas para la pantalla chica.

Renata Notni en El Dragón Foto: Instagram

Es más, entre uno de sus personajes más conocidos se encuentra Adela Cruz, el cual formó parte de El Dragón, la serie que Renata Notni protagonizó con Sebastián Rulli primero para televisión y luego para Netflix. La llegada de esta producción al gigante de streaming marcó un antes y un después en la carrera de la actriz ya que gracias a ello se terminó por catapultar a la fama internacional siendo éste uno de sus papeles más importantes.