Paramount+ es una de las plataformas que no se queda atrás con el listado de películas para que todos se queden atrapada a la pantalla. Actualiza constantemente su catálogo para competir con Netflix, Amazon Prime y Disney+.

A continuación te daremos un listado de las más recomendadas.

Dexter New Blood

Dexter New Blood es una de las últimas series que agregó la plataforma de streaming. El actor Michael C. Hall regresará para protagonizar a un justiciero asesino serial y con el tiempo obtendrá ser el más popular en la televisión.

Dexter estuvo desde el 2006 hasta el 2013. Sin embargo, en el 2013, la producción no dejó conforme a la audiencia. Esta nueva versión, el personaje contará las actividades que realizó durante estos 10 años. No hizo ningún homicidio y no está cerca en Miami. Mas bien está tranquilo en un pueblo de Nueva York con un nuevo nombre.

La serie tendrá 10 episodios exclusivos en el streaming de Paramount+ y habrá un nuevo capítulo cada domingo, terminando la temporada en enero 2022.

Dora La Exploradora

“Dora” tendrá un equipo formado por Botas; Diego, un habitante perdido de la jungla, y un grupo de adolescentes. Juntos tienen el objetivo de rescatar a los padres de la niña y terminar con el misterio que se escondía tras una ciudad de oro perdida.

La película estuvo a cargo del el escritor, director y productor James Bobin, conocido por otros títulos infantiles como: “El tour de los muppets / Muppets most wanted” (2014), “Muppets” (2011) o “Alicia a través del espejo / Alice through the looking glass” (2016).

“Dora la Exploradora” era un dibujo animado creado por Chris Gifford Valerie Walsh Valdés y Erik Weiner emitida por primera vez en Nickelodeon , tiene 8 temporadas y 202 episodios.

El padrino

Película estadounidense dirigida por Francis Coppola y creada por Albert S. Ruddy. “El padrino” cuenta la historia de un hombre, Vito Corleone, el mafioso más temido de Nueva York. Benévolo , no tiene tregua con sus rivales, inteligente y fiel a los principios del honor y la amistad.

Tiene cuatro hijos: Connie (Talia Shire), el impulsivo Sonny (James Caan), el pusilánime Fredo (John Cazale) y Michael (Al Pacino), que no quiere saber nada de los negocios de su padre.

Bob Esponja

“Bob Esponja” es otra de las series que está disponible en Paramount+ y una de las más elegidas por la audiencia. La tira está en 3D y cuenta las aventuras de Bob Esponja Pantalones Cuadrados y sus amigos de Fondo de Bikini cuando transitaba la niñez.

En la serie se lo puede ver a Bob Esponja con 10 años mientras disfruta el verano con sus amistades haciendo fogatas submarinas, atrapando medusas peligrosas y nadando en lagos Yuckymuck en el campamento más loco del bosque de algas, Kamp Koral.