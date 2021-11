Amazon Prime Video estrenó el pasado 19 de noviembre la serie de Natti Natasha, donde revela “detalles íntimos” de su vida en una mini serie. La tira contará con seis capítulos en “Everybody Loves Natti”.

La serie de “Everybody Loves Natti” mostrará el inicio de su carrera artística pero también los aspectos más secretos de su vida, incluido el amoroso. Por su parte, Amazon Prime Video resaltó que “los espectadores también podrán ver a Natti relatando en primera persona las dificultades personales que ha superado, como problemas de fertilidad y las complejidades y obstáculos de la vida como inmigrante dominicana”.

Natti Natasha.

En la tira aparecerán también artistas que han trabajado con ella como Daddy Yankee, Prince Royce, Becky G, Yovanna Ventura y Ariadna Gutiérrez, entre otros. Incluso, se mostrará el último álbum “Nattividad”, publicado en septiembre pasado y que está lleno de historias de amor, desamor, sexo y empoderamiento.

La serie detallará también la relación de la cantante con su hija, Vida Isabelle y el viaje que la llevó a convertirse en una de las artistas más importantes del reggaetón y el pop latino en la actualidad.

En 2007, la dominicana tuvo el deseo de convertirse en mamá pero se enfrentó a un diagnóstico médico, que señalaba que no podría ser madre de manera natural. A partir de ese momento, intentó por medio de la fertilización in vitro.

La cantante habló con Revista People al respecto: “Me ponía de tres a cuatro inyecciones de hormonas cada noche. Recuerdo que para la semana había subido casi 18 libras, no podía ni doblar los brazos. Las hormonas te ponen loca; no sabes si reír, llorar. Pero no me importaba. Estaba feliz porque lo estaba haciendo”.

“Everybody Loves Natti” se lanzará en España, Latinoamérica, Reino Unido, Australia, Canadá, India, Irlanda, Nueva Zelanda, Nigeria, Arabia Saudí, Singapur, Sudáfrica y Emiratos Árabes Unidos.

La vida de Natti Natasha

Natalia Alexandra Gutiérrez Batista es oriunda de Santiago de Caballeros, República Dominicana. Es conocida artísticamente como Natti Natasha, es una cantautora dominicana de reggaetón, pop latino y bachata.

La artista incursionó el mundo de la música en la iglesia, a la cual iba cuando era niña. Natti participó en distintas actividades artísticas que se llevaban a cabo con el grupo infantil, sus padres, deciden inscribirla en la Escuela de Bellas Artes de Santiago a los 8 años de edad.

En aquel lugar, Natasha tomó por primera vez clases de canto perfeccionando sus dotes vocales y su fuerza interpretativa, y donde nace su sueño de convertirse en artista. Después, cuando tenía 18 años, empezó a escribir y a grabar sus propias canciones, realizando distintas obras musicales que se realizaban en su natal Santiago y junto a sus amigos, decide formar el grupo musical D’Style, llegando a grabar algunos temas musicales, la agrupación no logró los resultados esperados y con el tiempo se desintegró.