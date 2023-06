Daniel Scioli ratificó su postura sobre la situación en Rosario: “Con el tema del narcotráfico estoy a la derecha de la derecha”

Todavía no hay nada confirmado, pero las internas están que arden en la previa de las elecciones presidenciales en Argentina. En medio de las negociaciones y chicanas, Daniel Scioli ratificó su precandidatura en el Frente de Todos de cara a las PASO 2023. En diálogo con VíaPaís, el actual embajador de Argentina en Brasil dejó en claro su posición ante la problemática de la inseguridad y el narcotráfico en Rosario.

Scioli expresó sus puntos de vista respecto de las elecciones intermedias de agosto, y de cómo ve el futuro político en la Argentina; y sumó un punto que convoca de lleno a los rosarinos: la delicada situación que atraviesa la ciudad en torno al narcotráfico e inseguridad. Ante esta pregunta, ratificó su posición: “Con el tema del narcotráfico estoy a la derecha de la derecha”.

Scioli sobre el abordaje de la problemática de la inseguridad y el narcotráfico

Sin dar vueltas, el funcionario señaló en diálogo con VíaPaís que “dentro del Estado de Derecho y la coordinación de los tres poderes Estado, todo el rigor. Porque frente a estas bandas criminales que están dispuestas a todo, el Estado tiene que estar dispuesto a todo”.

Al mismo tiempo, señaló que ante estas problemáticas es necesario trabajar en la prevención, porque no se trata solo de un tema criminal (narcotráfico) sino que “el tema adicción es un tema de salud pública”.

“El tema de narcotráfico es un tema criminal y hay que ir a buscarlos, combatirlos con todo el rigor y la determinación”, remarcó y reiteró: “Con el tema del narcotráfico estoy a la derecha de la derecha. Ya hay un momento en el que no es tema de izquierda o de derecha. Hay que ir para adelante con determinación”.

Y concluyó: “No se puede permitir que estas organizaciones criminales sigan avanzando y alteren la vida cotidiana, la convivencia y generen estas situaciones. Y hay que ir a las fronteras porque las drogas entran por las fronteras”.

SCIOLI, Y SU RELACIÓN CON LA OPOSICIÓN EN CASO DE SER ELEGIDO PRESIDENTE

El embajador en Brasil también fue consultado acerca de su eventual relación con la oposición, en caso de que llegase a la presidencia.

“Siempre ha sido buena. Siempre tuve una muy buena relación histórica con el radicalismo. Lo han visto cuando fui a la Fiesta de la Vendimia, con el gobernador que había estado en San Pablo. Estaba Morales, que es presidente del partido, estaba Patricia Bullrich y Facundo Manes, que es un amigo”.

Daniel Scioli dialogó en exlusiva con VíaPaís de cara a su precandidatura presidencial (Foto: Federico Lopez Claro)

Al ser consultado si hay puntos en común con los referentes de la oposición, respondió: “Tiene que haber, la sociedad nos va a empujar a eso. Lo que viene es distinto en ese sentido también porque hay cuestiones de Estado que van a ir más allá de un gobierno. Aparte yo aspiro a hacer el trasvasamiento generacional”.

Finalmente, al ser consultado si se siente incómodo con ser identificado como el candidato de la Casa Rosada, Scioli respondió: “Yo no soy candidato de la Casa Rosada ni de ningún sector. Por eso quiero ir a las PASO, para tener legitimidad, el respaldo político, para hacer lo que haya que hacer en la Argentina. Yo soy Daniel, la gente me conoce desde la época en la que corría en lancha. Lo que no significa que no tenga respeto, afecto, una agenda, obviamente que tiene que ver con mi responsabilidad en Brasil, que el Presidente le ha dedicado una atención especial, de hecho, el 26 de junio va de vuelta, la quinta visita en el año.