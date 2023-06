Daniel Scioli en exclusiva con Vía País: cómo luchar contra la inflación y la relación con el FMI

La carrera rumbo a las elecciones comenzó y Daniel Scioli está dispuesto a dar pelea. Él o cualquiera de los otros precandidatos que resulte elegido a gobernar el país por los próximos cuatro años deberá atender necesidades urgentes, principalmente en materia económica.

En ese aspecto, la inflación es uno de los problemas más grandes que aqueja a la sociedad y que, al momento, pareciera no poder resolverse. Vía País le consultó a Scioli si cuenta con plan antiinflacionario de shock o si considera que el alineamiento de distintas variables de la macroeconomía hará aflojar la inflación. El embajador respondió que este tema le resulta prioritario.

Daniel Scioli y Victoria Tolosa Paz ya hacen actos juntos y desafían al kirchnerismo. Foto: La Cap

“Sé que al que tiene trabajo le cuesta llegar a fin de mes porque la inflación golpea. La inflación tiene mucho que ver con expectativas, tiene mucho que ver con esta situación que se está dando con las reservas que hay que darle una gran impronta para aumentarlas, para fortalecerlas y ahí hay que incentivar la repatriación de capitales. Hay que promover más las exportaciones. No esperar que nos vengan a comprar, hay que salir a vender”, aseveró.

Y agregó: “Después llegar al equilibrio fiscal. Como una familia, como una empresa, para que se entienda, el país tiene dos caminos: ajustás y ajustás, que es lo que proponen las otras alternativas o llegás al equilibrio generando mayores ingresos. Para mí, ese es el camino. Así se ha hecho en su momento, donde tuvimos superávit fiscal y superar el comercial. Esto es posible, yo sé muy bien lo que hay que hacer”.

Scioli reconoce que hay urgencias y temas prioritarios, pero al mismo tiempo destaca que “soluciones mágicas no hay”. “Algunos candidatos están en campaña y dicen ‘al cepo lo saco de un día para el otro’, ‘a la inflación la derrotamos de un día para el otro’. Ya hemos visto, lo vimos en 2015, ahí está el debate. Iba a haber una lluvia de inversiones, no iban a aumentar las tarifas. ¿No era que no íbamos a volver al Fondo Monetario Internacional?”, dijo de manera irónica, haciendo referencia a lo sucedido durante la gestión de Mauricio Macri.

“Hoy hay nuevos problemas. Una señora me dijo ‘Daniel, prométeme que vas a hacer lo posible para que mi hijo se fue a trabajar a España vuelva’. Es decir, no son solamente temas económicos, sino de familia y cómo se han desarticulado. Si el país no les da oportunidades buscan destino en otros lugares. Bueno: es mi especialidad generar oportunidades. Tener inversiones, exportar más”, puntualizó.

Qué dijo sobre la negociación con el FMI

“El país está en un momento crucial en el que tenemos que dejar de estar en los extremos o esa cosa pendular que es siempre empezar de vuelta. Hay que tener la inteligencia para el tiempo que se viene de lograr una articulación también detrás de grandes objetivos: la negociación con el Fondo es uno de ellos. Es de sentido común. Déjennos crecer. Aquí hubo acontecimientos impredecibles que ameritan que se repiensen y se replanteen”, analizó el embajador.

De esta manera, se lee que su postura en relación al FMI coincide con la de Cristina Kirchner. “(Martín) Guzmán, creo que en el artículo 11, había previsto cuando negoció el acuerdo que si había un acontecimiento extraordinario, llámese sequía o guerra, se daban las condiciones para revisar el acuerdo. De hecho el ministro de Economía lo está haciendo y me parece bien”, enfatizó.

Y subrayó: “Entonces, primero Argentina. Primero defender nuestra soberanía, defender que cualquier acuerdo no vaya en detrimento de todo lo que es un país que se ha puesto en funcionamiento”.

En tanto ponderó que, pese a la inflación, la actividad económica “está” y que se debe apuntar a mantenerla de esa manera. “No podemos volver a caer nuevamente en esa ola importadora voraz que ya hemos visto cuando le decían a las empresas ‘si no son competitivos, importen’. Y se bajaron las persianas en más de 23.000 pymes. Ahora se han vuelto a abrir, yo lo veo en el vínculo con Brasil: en las góndolas de los supermercados tenés productos de las economías regionales que he logrado reabrir después de, en algunos casos, más de diez años, como es el caso de la pesca”.

Otros ejemplos que tomó fueron las controversias que se pudieron solucionar como el de la uva de mesa o los pistachos de La Rioja. “Ese es el camino, eso es lo que yo represento: la defensa del trabajo nacional, la industria argentina, nuestros recursos naturales, la defensa de la educación pública -mientras algunos quieren arancelarla-, la defensa de la salud pública, lo que no significa que no tengamos que encarar también un reordenamiento del Estado, pero para hacerlo más eficiente y más productivo”, expresó.