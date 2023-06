Daniel Scioli en exclusiva con Vía País: la fórmula electoral, el rol de Cristina Kirchner y la relación con la oposición

El precandidato presidencial por el Frente de Todos y embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, dialogó con Vía País y habló sobre sus expectativas políticas de cara al futuro, y el rol que ocupa la vicepresidenta, Cristina Kirchner, en la actualidad política del país.

Entrevista con Daniel Scioli. Foto: Ramiro Pereyra

Al dialogar con Vía País, se le consultó sobre las definiciones de su fórmula electoral, entendiendo que faltan designar quiénes lo acompañarían en caso de ser elegido presidente:

“Bueno, ya hubo un avance con la candidata a gobernadora, con el armado en todos lados. Pero faltan tramos en las últimas tres semanas y mi compañero o compañera de fórmula va a tener un fuerte compromiso federal con mi programa de gobierno. Yo no estoy pensando una fórmula para ver cómo sumo más votos para la elección, la fórmula para gobernar, que tenga solidez, que tenga experiencias, capacidad de gestión y articulación para los acuerdos que el país necesita. Viene algo nuevo en la Argentina, algo nuevo, la gente lo está demandando”.

Cuando fue consultado por la cantidad de seguidores que Cristina Kirchner reunió en su acto de Plaza de Mayo, el embajador comentó:

“Fue un acontecimiento emotivo que fue el recuerdo a los 20 años que asumimos con Néstor Kirchner. Yo estaba invitado, estaba en Brasil y no pude estar presente. Me parece que siempre es bueno escuchar la opinión de alguien con la experiencia de ella, dando su visión. Y dijo cosas importantes que yo comparto. No solo comparto, las aplico. La sinergia entre lo público y lo privado, agregar valor a las materias primas, revisar el acuerdo con el Fondo. Claro que sí”.

Y agregó una aclaración, respecto de la competencia interna del Frente de Todos: “Lo mío no es contra nadie, lo mío es a favor del país porque el día después de las PASO necesitamos todo”.

Scioli, y su relación con la oposición en caso de ser elegido presidente

El embajador en Brasil fue consultado acerca de su eventual relación con la oposición, en caso de que llegase a la presidencia:

“Siempre ha sido buena. Siempre tuve una muy buena relación histórica con el radicalismo. Lo han visto cuando fui a la Fiesta de la Vendimia, con el gobernador que había estado en San Pablo. Estaba Morales, que es presidente del partido, estaba Patricia Bullrich y Facundo Manes, que es un amigo”.

Al ser consultado si hay puntos en común con los referentes de la oposición, respondió: “Tiene que haber, la sociedad nos va a empujar a eso. Lo que viene es distinto en ese sentido también porque hay cuestiones de Estado que van a ir más allá de un gobierno. Aparte yo aspiro a hacer el trasvasamiento generacional”.

Daniel Scioli habló sobre los vínculos que mantendría con la oposición. Foto: Federico López Claro.

Finalmente, al ser consultado si se siente incómodo con ser identificado como el candidato de la Casa Rosada, Scioli respondió: “Yo no soy candidato de la Casa Rosada ni de ningún sector. Por eso quiero ir a las PASO, para tener legitimidad, el respaldo político para hacer lo que haya que hacer en la Argentina. Yo soy Daniel, la gente me conoce desde la época en la que corría en lancha. Lo que no significa que no tenga respeto, afecto, una agenda, obviamente que tiene que ver con mi responsabilidad en Brasil, que el Presidente le ha dedicado una atención especial, de hecho, el 26 de junio va de vuelta, la quinta visita en el año.