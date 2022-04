Frente al video en el que parece cantar alcoholizada y las críticas que recibió en redes sociales, Dalila se defendió este jueves mediante un mensaje publicado en redes sociales. “Me gusta tomar champaña. Sí, eso qué importa. No creo que la persona que dijo todo esto haya estado tomando agua a esa hora”, expresó.

A través de su cuenta de Instagram, la artista rosarina se refirió a la grabación y comentó: “Reconozco que parecía cualquier cosa, pero yo hago de todo en el escenario”. Aunque admitió que eso puede no haberle gustado a una parte de su público, rechazó que los cuestionamientos se hayan extendido a su rol como madre.

“Que metan a cualquiera de mis hijos, eso no. Eso es de mala persona. Sinceramente me dolió escuchar que hablan mal de mi familia”, manifestó Dalila sobre la discusión en redes sociales.

La cantante cuya carrera despegó de la mano de Leo Mattioli también defendió a su banda frente a las críticas online. “Jamás se consumió ni se consume otra cosa”, aseveró sobre las bebidas alcohólicas.

La rosarina se enojó por las críticas vinculadas a sus hijos. Foto: @dalilaoficial.ok

La “Diosa del Verbo Amar” advirtió que la persona que la criticó a partir del video “puede arruinar a cualquiera”. De inmediato, aclaró: “Gracias a Dios tengo mucho trabajo, mal que le pese a no se quién”.

“No me importa lo que digan de mí, pero con la familia no hay que meterse. La familia se respeta”, sentenció Dalila.