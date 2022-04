El video de un show de Dalila generó gran repercusión entre sus seguidores y en redes sociales, por el aparente estado de ebriedad en el que estaría la cantante rosarina.

En las imágenes, filmadas en un boliche de Moreno, Dalila casi no puede mantenerse en pie, ni mucho menos entonar correctamente. Tuvo que continuar el show sentada por miedo a caerse, balbuceando algunas frases de sus temas.

Esto disparó los rumores de que se encontraría bajo los efectos del alcohol, producto de una fuerte adicción. De acuerdo a allegados a la cantante de 51 años, no es la primera vez que le pasa, lo que generó gran preocupación entre sus seguidores.

También hay bronca con su entorno, que la expone ante estos espectáculos, que resultan multitudinarios, pero para los cuales Dalila no estaría en condiciones. Pese a las críticas, la intérprete no quiso hacer declaraciones.

La vocalista romántica ya ha protagonizado otros escándalos, uno de ellos con Karina, la Princesita, quien la había invitado a compartir escenario en 2019, cuando cumplía 15 años de carrera. “Le dejé el mejor camarín para ella y la recibí con rosas. Dije: ‘Yo soy la princesa y ella la reina’. Pero antes de venir me dijeron que no venía. Yo, antes de ser egoísta, pregunté:’’¿Cómo está?’. Porque capaz le pasó algo. Pero no, no le pasó nada”, había declarado molesta la ex pareja del Polaco.