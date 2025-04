El Villano es un popular cantante argentino de cumbia que en las últimas horas compartió una dolorosa noticia. A través de sus redes sociales, el músico reveló que tiene VIH y buscó generar conciencia en sus fanáticos sobre esta enfermedad.

El reconocido cantante argentino, referente de la cumbia, abrió su corazón y se sinceró con sus seguidores sobre la batalla personal que enfrenta. Frente a cámara, El Villano reveló que le diagnosticaron VIH y explicó cómo fue recibir este resultado.

El Villano reveló que tiene VIH y se sinceró el este duro momento de salud que atraviesa: “No sé a quién contagié”

El Villano habló sobre su diagnóstico de HIV

“Tengo HIV” fueron las primeras palabras de Jonathan Müller. Además, El Villano aclaró que tanto su familia como sus amigos y su círculo más cercano se estarían enterando a través de este video que publicó. “No quería que nadie me pare de hacerlo”, explicó acerca de esta decisión personal de hacer público su estado de salud.

“No sé quién me contagió, a quién contagié, porque hace dos años que estoy en pareja con la misma persona y gracias a Dios ella se analizó y está bien; porque siempre nos cuidamos”, detalló el músico como parte de su testimonio. “Siento que mi propósito es compartirles mi verdad, desde lo más oscuro que viví”, dijo el artista de 34 años.

En su video, El Villano reveló cómo fue que se enteró de este diagnóstico: “Me sentía muy bien, me sentía en mi mejor momento de vida. Fui por un dolor de panza y porque me veía un poco más flaco, me sentía un poco cansado. Me mandaron a hacer muchos análisis, entre ellos lo del HIV y todo me salió bien, pero HIV positivo”.

El Villano

A continuación explicó por qué quería que fuera público. “No es algo que me quiera guardar para mí. Tuve un pasado de excesos, de alcohol, de drogas, de noches en las que terminaba y me despertaba al otro día sin acordarme de nada”, dijo con sinceridad.

“Todas esas cosas te llevan a la destrucción total. Fui una persona que se destruyó completamente en lo privado, porque como cantante, como El Villano, siempre me vieron bien. Pero fui una persona que se destruyó”, agregó el músico y remarcó que su conexión con Dios lo ayudó a salir de sus adicciones.

“Cuídense porque la salud es todo, sin salud no podemos vivir. Y conecten con Dios porque cuando conectás él te guía”, reflexionó el cantante para transmitirles un mensaje a sus fanáticos. Por último, y para llevar tranquilidad expresó: “No se vayan a poner tristes porque yo estoy superbien, siento que esto es una cicatriz que me voy a llevar de por vida. Hoy estoy mejor que nunca”.