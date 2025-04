Quién es Malena Narvay, la actriz argentina que se hizo DJ y se convirtió en la nueva exponente de la música electrónica

Malena Narvay tiene 27 años y una carrera que no deja de mutar. Comenzó su camino artístico como actriz en la televisión argentina, donde ganó reconocimiento por su participación en ficciones como Quiero vivir a tu lado y 100 días para enamorarse. Pero en los últimos años, lejos de quedarse en la comodidad de la actuación, Malena decidió apostar fuerte a la música. Y el riesgo pagó: hoy, se codea con los mejores DJs del mundo y hasta debutó en el legendario festival Tomorrowland.

La artista fue parte de la edición brasilera del festival en 2024, donde compartió escenario con el reconocido DJ alemán Boris Brejcha. No sólo acompañó su set en la primera jornada, sino que además participó en vivo del tema “Vienna”, colaboración que ya es un hito para la electrónica argentina.

Malena Narvay fue una reconocida actriz argentina.

Frente a más de 15 mil personas, Malena cerró la noche con una performance que dejó boquiabierto al público. Vestida de negro, con estética futurista y presencia escénica, mostró que su desembarco en el género no es un capricho pasajero, sino parte de un proyecto sólido.

La famosa comparte todo en sus redes.

El presente profesional de Malena Narvay

Malena Narvay no es una improvisada. Se formó desde chica en actuación, canto y música. En paralelo a sus trabajos en la pantalla chica, fue construyendo un perfil más musical: estudió producción, tomó clases de canto lírico y piano, y empezó a trabajar en su identidad como artista pop electrónica.

Malena se convirtió en DJ.

Su álbum Dualidad fue el primer paso: una propuesta ecléctica donde explora sonidos electrónicos, melodías oscuras y letras introspectivas. Allí se nota la influencia de diferentes artistas. Recientemente, incluso participó del Ultra Buenos Aires, el festival de electrónica más importante de la ciudad.

Los shows que da Narvay.

“Realmente no puedo creer lo que viví. Quiero agradecer a toda la gente hermosísima que vino a vivir conmigo mi show. La energía que tenían fue un regalo enorme. No me los olvido más. Gracias por confiar en mí para esta oportunidad tan increíble”, escribió en un posteo recap del evento.