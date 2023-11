Crimen en el Hospital Provincial: médicos de AMRA harán un paro de 48 horas en Rosario por más seguridad

Tras el balotaje presidencial y luego del feriado por el Día de la Soberanía Nacional, los trabajadores de distintos efectores y dependencias vinculadas a la atención médica nucleados en la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA) llevarán a cabo un paro por 48 horas que iniciará el martes 21 de noviembre.

Los profesionales de la salud realizarán la medida de fuerza para reclamar por más seguridad en sus puestos de trabajo, luego del asesinato del suboficial Leoncio Bermúdez en un tiroteo ocurrido en el Hospital Provincial el pasado miércoles.

Pablo Crispo, secretario general de Amra, dio detalles de la medida: “Este miércoles hubo una asamblea, después de una reunión de los jefes de servicio, quienes plantaron exigencias mínimas de seguridad como para volver a brindar tareas acá”. Y agregó: “El jueves habrá un abrazo al hospital a las 10 de la mañana”.

Gabriel Lencina estaba esperando volver al penal de Piñero Foto: Alan Monzón/ Rosario3

En ese marco, el gremio se declaró en estado de “alerta y asamblea permanente en el hospital Provincial hasta que estén garantizadas las condiciones de seguridad para trabajadores y pacientes”.

Luego, el referente de los trabajadores de salud indicó que el hospital está “cerrado actualmente por una determinación ministerial: no funciona la guardia, no se reciben pacientes, no funcionan los consultorios y tampoco la guardia externa”.

¿CÓMO MATARON AL POLICÍA LEONCIO BERMÚDEZ EN EL HOSPITAL PROVINCIAL DE ROSARIO?

El ministro de Seguridad provincial, Claudio Brilloni, confirmó este miércoles que los autores del crimen de Leoncio Bermúdez entraron al Hospital Provincial de Rosario a buscar a Gabriel Guillermo Lencina. El joven de 29 años fue condenado por homicidio en 2017 y tiene tuberculosis.

El preso estaba alojado en el nosocomio de Leandro Alem y Zeballos desde el lunes. Según fuentes oficiales, en el centro de salud de la Unidad Penitenciaria 11 no podían tratar el cuadro de neumonía que le diagnosticaron.

“Hay dos posibilidades: quisieron arrancarlo o matarlo”, deslizó Brilloni sobre la relación de los delincuentes con Lencina. Lo cierto es que los los custodios impidieron su ingreso a la sala de internación, de modo que emprendieron la huida a los tiros. En la escena del crimen quedaron seis vainas servidas.

Después del forcejeo con los agentes penitenciarios, los dos agresores abrieron fuego dentro del efector. Cuando salieron a calle Zeballos, uno de los maleantes chocó con Bermúdez y le disparó dos veces para sacárselo de encima.