Maximiliano Pullaro redobló las críticas contra Fiscalía tras el crimen del policía rosarino

El asesinato del policía Leoncio Bermúdez, durante una balacera al Hospital Provincial de Rosario, provocó un cruce entre el gobernador electo Maximiliano Pullaro y el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Luego de las críticas del futuro titular de la Casa Gris, Fiscalía respondió y este jueves, Pullaro redobló la apuesta.

En un principio, el gobernador electo había cuestionado que la poca presencia de fiscales el día del homicidio de Bermúdez, debido al feriado administrativo de la provincia. Luego de esto, desde el MPA lanzaron un comunicado respondiendo a Pullaro.

“Inmediatamente después de ocurrido el hecho se ordenaron numerosas diligencias y se pusieron en marcha diversas tareas investigativas, que se encuentran en reserva, en conjunto con otros fiscales y funcionarios en cooperación y coordinación con las fuerzas policiales”, expuso el MPA.

Y agregó: “Los feriados dispuestos para la actividad judicial en el día de la fecha y el día de mañana (por el jueves) no han afectado el servicio de justicia que debe brindar el Ministerio Público de la Acusación frente a cuestiones de suma urgencia y gravedad como lo es este caso. En esta línea -se recuerda-, por disposición de la Fiscalía Regional Rosario, en todo momento se encuentran afectados al menos 4 fiscales especializados”.

¿Qué dijo Maximiliano Pullaro sobre el mpa?

Lejos de terminarlo ahí, Pullaro volvió a mencionar el tema en sus redes sociales este jueves por la mañana: “No se entiende o no se quiere entender. Nunca dije que no se prestó el servicio de Justicia, sino que ante un homicidio aberrante, de enorme conmoción social, los poderes institucionales prefirieron no constituir un comité de emergencia para actuar con todo el peso del Estado, y solo había un fiscal en el edificio”, se quejó.

En ese marco, concluyó: “Los rosarinos esperan otra actitud de sus funcionarios públicos, un mensaje de mayor compromiso. Debo decir que en otras épocas la reacción frente a estos delitos era diferente”.