Cena de estrellas: el encuentro entre Luciana Aymar y Rodrigo De Paul en Madrid

El lunes, la ciudad española de Madrid fue sede de uno de los más importantes eventos deportivos, que reúne a los máximos exponentes del deporte mundial. En ese marco, hubo un inesperado encuentro entre dos grandes figuras argentinas: la rosarina Luciana Aymar y el futbolista Rodrigo De Paul.

Los deportistas no viajaron juntos. “Lucha” Aymar, ex capitana de la selección de hockey femenino conocido como Las Leonas, viajó a participar de la entrega de premios Laureus World Sports Awards, que galardona la excelencia en el deporte y coronó a Novak Djokovic como el mejor del año pasado, superando aún al argentino Lionel Messi, entre otros deportistas reconocidos.

El serbio Novak Djokovic fue el máximo galardonado de la noche Foto: Manu Fernández

Mientras que el campeón del Mundial de Qatar, Rodrigo de Paul, estuvo en la alfombra de celebridades de esos premios, como una de las figuras más solicitadas para fotografías y entrevistas.

cómo fue el encuentro entre aymar y de paul

En ese marco, Aymar y De Paul decidieron participar de una cena en un restaurante junto con otros deportistas de renombre y compartieron imágenes del encuentro, en el que no sólo intercambiaron abrazos y elogios, sino también camisetas albicelestes.

Los deportistas se encontraron en Madrid e intercambiaron regalos. Foto: Infobae

“Qué placer Lucha”, escribió De Paul en sus redes sociales, al tiempo que posteó una foto con la leyenda del hockey argentino. En ella enseñó la camiseta que le obsequió la exjugadora. Por su parte, desde su perfil, ella reposteó esa misma captura y respondió: “Genio, qué lindo conocerte”.

Así, la rosarina elegida ocho veces mejor jugadora del mundo, dejó en claro que es la primera vez que se reúne con el futbolistas argentino, que amablemente le firmó una camiseta con su nombre a modo de recuedo.

Durante la cena, la ex Leona también estuvo charlando en el Palacio de Cibeles con el ex rugbier argentino Hugo Porta y la ex tenista Martina Navratilova, en una verdadera cena de estrellas argentinas en tierras europeas.