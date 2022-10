Carlos Tevez sobre Juan Cruz Komar: “El que no quiere estar, no va a estar”

Después del empate entre Rosario Central y Unión, el entrenador Carlos Tevez le puso el pecho a la mala cosecha de resultados y se refirió a la ausencia de Juan Cruz Komar, que se bajó del partido horas antes del inicio. “El que no quiere estar, no va a estar. No voy a estar pensando en esas cosas”, sentenció el “Apache” este lunes.

El director técnico canalla explicó que el ex Talleres sintió dolor en su rodilla a la mañana. Luego subrayó que el problema surgió a la hora de la última práctica, “ni antes ni después”.

Durante la conferencia de prensa en el Gigante de Arroyito, Tevez expresó su incomodidad frente a la situación que protagonizó Komar en Rosario Central. “Nos desayunamos con eso y tuvimos que llamar a un chico de reserva que estaba jugando”, apuntó. Así se refirió a la convocatoria de Jonathan Bogado, que fue reemplazado en Santa Fe y viajó de urgencia al estadio.

El marcador central reapareció el último sábado en Avellaneda, donde Racing venció al Canalla sobre la hora por 4 a 3. Después del fin de semana, el dolor en la rodilla que le operaron a mitad de año lo dejó afuera del encuentro. Exámenes médicos posteriores descartaron una lesión.

Gaspar Servio seguirá en el arco de Rosario Central

En las últimas seis fechas de la Liga Profesional 2022, Rosario Central no pudo ganar. Jorge Broun atajó en los primeros cinco partidos, pero Tevez decidió cambiar y este lunes recurrió a Gaspar Servio nuevamente.

Luego del empate, el “Apache” confirmó que el ex Banfield y River seguirá en el puesto hasta el final del torneo de Primera División. “Después se verá”, acotó.

El arquero estuvo cinco partidos como suplente hasta que volvió a jugar. Foto: @rosariocentral

En cuanto a las tres modificaciones del primer tiempo del partido con Unión, Tevez admitió que “el equipo no hacía la presión alta que quería”. Luego enfatizó: “Siempre es responsabilidad mía. Los chicos tienen mi apoyo”.

“Estoy bien. Obvio que es complicado mantenerse fresco, pero bueno. Di mi palabra de seguir y acá estoy”, expresó el DT canalla. A pesar de la racha negativa, argumentó que Rosario Central fue muy superior a Unión y falló en la definición.