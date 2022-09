“Yo estoy acá y me voy a quedar”, Carlos Tevez despejó dudas respecto a su futuro en Rosario Central

Luego de los dichos de Carlos Tevez, que ponían en duda su continuidad en Rosario Centra, el DT volvió a hablar con la prensa y aclaró que se pudo haber expresado mal, pero que él se va a quedar en la Academia.

“Yo estoy acá y me voy a quedar”, arrancó diciendo el Apache y agregó los motivos: “Primero y principal por los chicos”. Tevez sostuvo que mantendrá su palabra y que “no me voy a bajar del barco, y voy a apoyar a los chicos hasta el final”.

Al mismo tiempo, señaló que el malentendido se pudo haber producido porque se expresó mal, pero que lo que pretendía era que “la gente se dé cuenta de en que situación estamos, en que situación está el club”.

“Primero está Central y, los apellidos y los técnicos, están atrás”, fue tajante la respuesta del técnico haciendo alusión a las idas y vueltas que hay en torno a las elecciones de los próximos dirigentes para Central. Ahora, hinchas buscan que el Gobierno de Santa Fe intervenga para adelantar la votación programada para el 18 de diciembre: quieren que se retome el cronograma original y sean el 30 de octubre.

Qué dijo Carlos Tevez sobre las elecciones en Rosario Central

“A lo mejor mis declaraciones se interpretaron mal o no me expresé bien, pero quiero dejar en claro que yo no necesito respaldo ni del oficialismo ni de la oposición. Solo necesito el respaldo de mis jugadores”, remarcó Carlitos Tevez.

Y fue contundente en su posición ante las elecciones en la Academia y el futuro del cuerpo técnico: “Yo no vine acá a hacer política, cada agrupación es libre de elegir a su técnico. El tema es cómo va a afrontar Central la temporada que viene, a eso hay que prestarle atención”.

Al mismo tiempo, ratificó que se va a quedar hasta fin de año porque “es lo mínimo que puedo hacer por los jugadores”, y cerró tajante: “Si las elecciones son el 18 de diciembre, ¿quién va a tomar las decisiones? Un equipo no se puede armar de un día para otro, es muy difícil así”.

Rosario Central se enfrenta a Racing por la fecha 22 de la Liga Profesional

Este viernes, Central visita a Racing en el Cilindro de Avellaneda. El encuentro inicia a las 21.30 horas y contará con el arbitraje de Pablo Echavarría.

Probable formación de Rosario Central ante Racing

Jorge Broun; Facundo Almada, Juan Cruz Komar, Juan Rodríguez, Fernando Rodríguez; Facundo Buonanotte, Francis Mac Allister, Kevin Ortiz, Lautaro Blanco; Gino Infantino y Alejo Véliz.