De cara a su primer clásico rosarino en el inicio de su carrera como director técnico, Carlos Tevez envió un mensaje optimista este sábado sobre la situación de Rosario Central. En cuanto a su debut en el derby, anticipó: “Lo voy a disfrutar como todos los partidos”.

Después del empate con Independiente en Avellaneda, el “Apache” destacó que el equipo “terminó muy bien” y están en condiciones de afrontar el duelo con Newell’s este jueves a las 16.30. “Poco a poco, los chicos van agarrando confianza y se van convenciendo de que vamos por el buen camino”, manifestó.

En cuanto al balance previo al derby rosarino, Tevez destacó que Central cortó su racha negativa de visitante. El Canalla venía de siete derrotas consecutivas fuera del Gigante de Arroyito y además de sumar, tuvo chances de poner en aprietos a Independiente.

El DT auriazul consideró que la localía “siempre tiene un plus” a la hora de los clásicos, pero remarcó que son partidos “totalmente diferentes”. Respecto del plan para el duelo del jueves, señaló que deben seguir trabajando con su cuerpo técnico para aprovechar la mejora defensiva de las últimas fechas.

Tevez concluyó que Central hizo un “gran partido” ante Independiente, a pesar de que no pudo ganar. No obstante, expresó: “Estoy preocupado porque no la podemos meter. No es que no llegamos”.

“La verdad es que no nos patearon al arco”, señaló el “Apache” sobre la actuación del Rojo y la performance de la última línea canalla. Sobre esta última cuestión, enfatizó los defensores generan confianza y falta que eso impacte del otro lado de la cancha.