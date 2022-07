De cara a su tercer partido como entrenador, Carlos Tevez dejó en claro que Rosario Central no está retirado del mercado de pases y espera sumar jugadores. No obstante, aclaró este jueves: “No me estoy quejando. Si no vienen los refuerzos, vamos a pelearla como estamos”.

“Acá está primero la realidad del país y segundo las de los clubes”, comentó el “Apache” sobre las dificultades del Canalla para potenciar el plantel. De esta forma pidió poner “los pies sobre la tierra” y aseguró: “Me gusta este desafío. No lo sufro, lo disfruto”.

“No porque venga Tevez, va a traer a Vidal y a Pogba”, expresó el ídolo de Boca sobre el efecto de su llegada al club. Así marcó la diferencia en relación a su etapa como futbolista y sostuvo que “como entrenador es totalmente diferente”.

En cuanto a los posibles refuerzos, el exdelantero de Juventus ratificó que el defensor Tomás Cardona está en carpeta. Por el contrario, descartó a Ramón Ábila “porque es amigo”.

“Lo respeto como jugador, pero no terminaría bien”, explicó Tevez sobre “Wanchope” tras la eliminación de Colón de la Copa Libertadores. Luego concluyó: “Prefiero tener una amistad con él y nada más”.

Formación confirmada para enfrentar a Sarmiento

Al margen de lo que ocurra con los refuerzos, Tevez confirmó la formación de Rosario Central para jugar con Sarmiento este viernes. El DT anunció el debut de dos jugadores nuevos con la camiseta canalla y planea mantener el esquema táctico con cuatro defensores.

En total, el “Apache” dispuso cinco cambios entre los que se destacan la presentación de Ismael Cortez y Jhonatan Candia. La alineación incluye a: Gaspar Servio; Cortez, Facundo Almada, Javier Báez y Lautaro Blanco; Facundo Buonanotte, Walter Montoya, Ignacio Malcorra y Gino Infantino; Candia y Franco Frías.