A la espera del encuentro entre Newell’s y Huracán en la noche de este lunes, el flamante presidente Ignacio Astore concedió una entrevista al programa televisivo Contraseña Fútbol y, entre varias cuestiones, reveló que ya tiene cerrado al próximo sponsor técnico principal del club.

“Givova va a ser la nueva marca de la indumentaria leprosa por dos años”, anunció el dirigente que este lunes está cumpliendo una semana de mandato. La marca italiana llegará al Parque Independencia en diciembre de 2022, cuando finalice el actual contrato con la inglesa Umbro.

Su relación con Fernando Gamboa

“A Fernando Gamboa lo conozco de hace muchos años. Tenemos muy buena relación. Estuvimos hablando bastante. Hay que estar hasta fin de año juntos y después reforzar el plantel con lo que el Negro necesite”, contó Astore sobre su vínculo con el actual DT rojinegro y luego ratificó que “Gamboa tiene la capacidad, personalidad e impronta que necesita Newell’s para este momento. Hay Gamboa para rato”.

Fernando Gamboa fue ratificado como director técnico de Newell's Old Boys por el presidente Ignacio Astore. (@Newells) Prensa Newell's Old Boys

Su malestar con Germán Burgos

“En los últimos años Newell’s trajo muchas incorporaciones y ningún refuerzo. Hay que enderezar el barco. Yo critiqué mucho a Burgos. En un club organizado no agarra Burgos a un mes de las elecciones”, se quejó el mandamás leproso y después añadió que “hoy el club tiene una deuda muy importante por el contrato de Germán Burgos. Hoy estamos pagando a Frank Kudelka, Burgos y Gamboa”.

La situación dirigencial de Newell’s

Acerca de los bajos rendimientos que tuvo el plantel en los últimos torneos, Astore manifestó que “los malos momentos futbolísticos se deben a una mala gestión de la dirigencia. Nos encontramos con un club que no está ordenado, con muchísimas deudas”. “Estamos con el tema de la auditoría contable. Hay muchas cosas por hacer y ya estamos trabajando a fondo”, avisó.

Cristian D'Amico (derecha) fue candidato a presidente por el oficialismo en las últimas elecciones en Newell's. (@frenteryn) @frenteryn | Twitter

Y también se refirió a otros participantes de la política leprosa. “Hablé con Ariel Moresco (candidato a presidente en las última elecciones), siempre tuvimos buen diálogo. Con Cristian D’amico (anterior vicepresidente) no hablé y no tengo nada que hablar a no ser que venga y de explicaciones a todos los problemas que dejó en el club”, sentenció.

Regreso del público al estadio

“Los socios que pudieron pagar la cuota al día y además con una pandemia en el medio, tendrán prioridad para la vuelta a la cancha”, firmó el presidente, con respecto a la vuelta de los hinchas al Coloso Marcelo Bielsa el próximo viernes 8 de octubre frente a Vélez; mientras que “los que no pudieron pagar se buscará la forma de pago para que puedan ponerse al día”, detalló.

Por último, Astore explicó cuáles son los objetivos para la gestión que está iniciando. “Van a ser cuatro años democráticos, el socio va a poder ir y disfrutar del club. Queremos aumentar la masa societaria y lo social de la institución. Prometemos un gobierno transparente”, cerró.