Balance 2024: Newell’s Old Boys mejoró poco y nada tras la partida de Gabriel Heinze

El perfil futbolístico de Newell’s Old Boys cambió mucho luego del ciclo de Gabriel Heinze. No obstante, el balance de la Copa de la Liga Profesional 2024 no refleja grandes mejoras en cuanto a los resultados, ya que los números de Mauricio Larriera apenas superan los del “Gringo” en Rosario.

La derrota ante Defensa y Justicia dejó a la Lepra en el séptimo lugar del grupo B. Aunque llegó a la última fecha con chances de clasificación a los playoffs, el equipo se quedó varado en la mitad de la tabla de posiciones con 21 puntos.

¿Cómo le fue a Newell’s Old Boys en la Copa de la Liga Profesional 2024?

El ciclo de Larriera tuvo un comienzo perfecto con Éver Banega como estandarte. Newell’s ganó los cuatro partidos iniciales del torneo de Primera División y se convirtió en el líder de su zona con un solo tanto en contra.

Después de arranque arrollador con cinco goles de Juan Ignacio Ramírez, la Lepra nunca pudo recuperarse. De hecho, en el resto del certamen sumó menos puntos que en el arranque con los triunfos sobre Central Córdoba de Santiago del Estero, Lanús, Belgrano y Unión.

Aunque el “Colo” siguió rompiendo redes, los rojinegros nunca terminaron de recuperar terreno en el torneo. Luego de la serie negativa de tres derrotas consecutivas con caída de local en el clásico rosarino, el equipo de Larriera sólo obtuvo dos triunfos más en la Copa de la Liga Profesional.

A contramano de la tendencia histórica en el parque de la Independencia, Newell’s quedó entre los peores equipos locales del torneo. La hinchada leprosa sólo pudo cantar victoria en el Coloso ante Belgrano y Tigre.

¿Mauricio Larriera consiguió mejores resultados que Gabriel Heinze en Newell’s Old Boys?

La fase de grupos de la Copa de la Liga Profesional 2024 tuvo un fixture casi idéntico para Newell’s Old Boys en comparación con la edición anterior, ya que sólo se invirtieron las localías. En su primer torneo con el buzo rojinegro, Mauricio Larriera sumó tres puntos más que Gabriel Heinze con el mismo formato de disputa.

El año pasado, el “Gringo” arrancó la campaña tras haber sido eliminado de la Copa Sudamericana por Corinthians, así que no tuvo doble competición en la agenda. Sin embargo, la Lepra llegó al final de la primera etapa del certamen de Primera División sin chances de jugar los playoffs y cerró la temporada con un triunfo sobre Defensa y Justicia.

El extrenador de Peñarol firmó contrato en diciembre. Foto: @newells

Heinze cosechó 18 puntos en base a cinco triunfos, tres empates y seis derrotas. En cambio, Larriera terminó el certamen con un registro de seis victorias y perdió cinco partidos. Ambos se fueron con las manos vacías tras el duelo con Rosario Central en el clásico, aunque el uruguayo tenía la ventaja de la localía.

Aunque el “Colo” Ramírez alcanzó el podio de artilleros de la Copa de la Liga Profesional 2024, Newell’s tuvo mejor diferencia de gol el año pasado. La Lepra convirtió 14 veces y recibió 10 tantos en ese torneo, mientras que el último certamen concluyó con saldo negativo.