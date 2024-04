Newell’s cayó ante Defensa y Justicia y quedó fuera de la Copa de la Liga

Es oficial, Newell’s Old Boys ya no estará en las próximas jornadas de la Copa de la Liga Profesional 2024. Pese a que necesitaba ganar, no jugó bien y Defensa y Justicia, que estaba en la misma situación, se adueñó del partido y eliminó al rosarino por 1 a 0 para seguir en carrera.

El equipo de Mauricio Larriera llegó a Florencio Varela con pocas chances de llegar a los playoffs. Sin embargo, no quiso perder las esperanzas e intentó, aunque el ánimo no ayudó. El rojinegro dejó pasar su chance sin lucidez y, si bien los resultados de los otros partidos no lo ayudaron, tampoco puso suficiente de su parte.

¿Cómo fue el primer tiempo?

La Lepra entró de visitante a atacar y tuvo algunas posibilidades, pero le costó mucho y pronto el ánimo se desinfló, dejando de lado la ofensiva para dedicarse a defender las amenazas del local. Hubo dos posibilidades: una de Panchito Fernández y otra de Julián Fernández, pero las dos quedaron en nada.

El rosarino se fue al entretiempo sin goles, con varias atajadas de Ramiro Macagno salvando el empate a cero y resultados desfavorables, ya que las victorias de Boca, de Racing y de Lanús ante Estudiantes sólo perjudicaban su posición.

¿Cómo fue el segundo tiempo?

Pero Newell’s no era el único que se jugaba la clasificación. Defensa y Justicia también necesitaba un triunfo y casi queda afuera, cuando un remate de Fernández Cedrés amenazó el arco, aunque dio en el palo y pegó en la espalda del arquero, con la suerte suficiente como para que el Halcón vuelva a respirar.

Minutos después, Defensa contraatacó y lo hizo con Santiago Ramos Mingo, que se soltó de la marca y clavó un cabezazo al arco de Macagno, para abrir el marcador a favor del local y meterlo en la fase final del torneo.

¡Gol clave del Halcón de Varela! 🔥 Ramos Mingo, de cabeza, anotó el 1 a 0 de @ClubDefensayJus ante Newell’s pic.twitter.com/wscFyngRmb — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) April 17, 2024

Newell’s buscó el empate, pero no consiguió ni siquiera eso y se resignó a quedar fuera. Los últimos minutos fueron sólo del Halcón de Varela intentando ampliar la diferencia, pero con la certeza de que el rival no haría demasiado para revertir la situación.

Sin Newell’s, los cuartos de final quedaron: Boca-River; Estudiantes-Barracas Central; Godoy Cruz-Vélez; y Argentinos-Defensa y Justicia.