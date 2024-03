Lo que tenés que saber del partido entre Newell's y Sarmiento de Junín por fecha 12 de la Liga

Este domingo 31 de marzo Newell’s visitará a Sarmiento de Junín a partir de las 16 horas por la fecha 12 de la Copa de la Liga 2024. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Eva Perón y será la posibilidad de que La Lepra se asegure los primeros puestos para seguir a la próxima fase del torneo. Transmite la señal de TNT Sports.

El rosarino está en la cuarta posición del Grupo B, con 18 puntos y, luego de igualar contra Platense sin goles, necesita los puntos para seguir en zona de clasificación.

El equipo de Mauricio Larriera contará con algunas dificultades. Para empezar, nuevamente no contarán con la presencia de Éver Banega, quien debe cumplir la segunda fecha de suspensión. Esto implicará un desafío para el DT uruguayo, que no tuvo éxito con sus reemplazos y, con un partido en el que los deslices no están permitidos, tendrá una presión extra en los hombros.

Otra de las dudas es Brian Aguirre, ya que el entrenador no mostró mucha conformidad con su desempeño en los últimos partidos y podría ser el juvenil Misael Jaime el que lo reemplace.

Por su parte, Sarmiento (J) está en el puesto 12 de la Zona B y suma 9 unidades. El Verde de Junín viene de caer 1 a 0 frente a San Lorenzo, en el encuentro correspondiente a la Fecha 11 de la Copa.

posibles formaciones de sarmiento (j) y newell’s

Sarmiento (J): Fernando Monetti; Elías López, Juan Cruz Guasone, Juan Manuel Insaurralde, Emanuel Hernández, Gabriel Díaz ó Yair Arismendi; Manuel Mónaco, Fernando Godoy, José Mauri, Joaquín Gho; Iván Morales ó Lisandro López.

El entrenador de La Lepra no reveló aún la posible formación que jugará el partido.

En el historial, Newell’s y Sarmiento (J) se enfrentaron 11 veces, de las cuales el rosarino ganó 3 partidos, Sarmiento se quedó con otras 3 victorias y empataron 5 veces. En esta ocasión, arbitrará el encuentro Fernando Espinoza, con Andrés Merlos en el VAR.

próximos partidos de newell’s por copa de la liga 2024