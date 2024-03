Newell’s Old Boys borra a Franco Díaz tras el video de hinchas de Rosario Central

El futuro de Franco Díaz no está definido aún, pero es casi un hecho que no cumplirá su contrato con Newell’s Old Boys. La Lepra volvió a entrenar este lunes y el mediocampista no trabajó con el resto de los futbolistas. El club planea dejar de contar con el jugador debido a la repercusión del video viral en el que le pidieron que dijera que era hincha de Rosario Central.

El director técnico Mauricio Larriera no convocó al volante de 23 años para el debut en la Copa Argentina. Después del triunfo de la Lepra sobre Midland en Santa Fe, el entrenador se quejó de las “redes cloacales”, en referencia a la reproducción online del clip y las disculpas posteriores del ex Platense.

¿Qué pasó con Franco Díaz en Newell’s Old Boys?

Después de la victoria en la cancha de Colón, Newell’s le otorgó una licencia a Franco Díaz. La decisión trascendió este lunes y es el primer paso para la desvinculación definitiva del mediocampista, aunque el club aún no se pronunció públicamente sobre el conflicto.

El plan de la comisión directiva apunta a la rescisión del contrato con el jugador en julio. De no mediar imprevistos o un cambio de postura de la institución del parque de la Independencia, el deportista volverá a Vélez Sarsfield, el dueño de su pase desde 2022.

La defensa de Larriera en la conferencia de prensa no alcanzó para que Díaz reaparezca en cancha con la camiseta rojinegra. De esta forma, Newell’s suma una baja imprevista en el inicio de la temporada debido a una broma vinculada al clásico rosarino.

Para colmo de males, el DT no podrá contar con Éver Banega el próximo fin de semana. El futbolista de 35 años aún debe cumplir una fecha de suspensión, de modo que no podrá jugar con Sarmiento en Junín. La buena noticia es que Gustavo Velázquez se reincorpora tras los amistosos de la selección de Paraguay.

¿Cuándo juega Newell’s Old Boys?