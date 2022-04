Lionel Messi respiró aliviado al bajar la inflación que tenía en el tendón de Aquiles que le impidió estar en el último partido con el PSG. Y ya más aliviado, salió a pasear con su esposa, Antonela Roccuzzo.

Con la morocha al volante, la pareja rosarina recorrió en auto las calles de París. El look informal y descontracturado, y la amplia sonrisa en el rostro de Anto y Lio formaron parte de la postal que la madre de Thiago, Mateo y Ciro compartió en su cuenta personal de Instagram.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo paseando por París Foto: @antonelaroccuzzo

Cabe recordar que Messi no jugó el último partido con su equipo y prefirió quedarse en París para terminar de recuperarse y ponerse a punto para el duelo del fin de semana. La idea es que la Pulga pueda estar en el choque del sábado ante el Lens, que podría otorgarle el título de Francia de la Ligue 1.

Lionel Messi en el entrenamiento del PSG Foto: AFP

Por su parte, y después del fin de semana largo de Pascuas, Roccuzzo volvió a entrenarse con todo junto a su amiga Silvy Araujo. Eso sí, antes se dio un gusto bien argentino saboreando unas ricas medialunas.

La rosarina volvió a apostar a su look “total black” para encarar un nuevo “reto” de la mano de la influencer colombiana, y lo mostró en sus redes sociales con un boomerang musicalizado con As it was de Harry Styles.