Antonela Roccuzzo marcó tendencia con un maquillaje súper natural en tonos melocotón

No hay dudas que Miami le sentó particularmente bien a Antonela Roccuzzo. Ya instalada en el país del Norte, la rosarina no descansa y continúa con sus proyectos y colaboraciones, sumando algunos retos nuevos. Recientemente, se convirtió en rostro de una reconocida maquilladora y compartió con sus seguidores un impactante look que le sienta a la perfección.

Antonela lució super natural y logró resaltar su bronceado adquirido en las playas norteamericanas. Con mucha luminosidad y colores sutiles, la esposa de Lionel Messi combinó el color melocotón de las mejillas con tonos rosados brillosos en los párpados, un delineado muy prolijo hasta el término de la cuenca y labios muy marcados, con delineador sutil y gloss, para dar aspecto de relleno.

Para completar su estilo, vistió un top y una calza corta en los mismos colores de la marca textil Alo, de la que es embajadora hace varios años y para la que realiza campañas en sus redes sociales.

Antonela roccuzzo se encontró con una gran amiga en miami

En el último partido que el Inter Miami disputó contra Charlotte FC, Antonela estuvo muy cerca de una de sus mejores amigas, la esposa de Sergio Busquets, Elena Galera y hasta se fotografiaron juntas en el Estadio, mientras esperaban que sus parejas salieran al campo de juego.

Antonela se reencontró con la esposa de Sergio Busquet Foto: @antonelaroccuzzo

Antonela y Elena forjaron una gran amistad cuando sus esposos defendían la camiseta del Barcelona y la rosarina aún era la novia de Lionel. Con el transcurso de los años, las muchachas tuvieron que separarse por los compromisos futbolísticos pero siempre aprovechan cada ocasión para volver a reunirse.